Do funkcie štátneho tajomníka Remišovej ministerstva vymenovala vláda pedagóga Dušana Veliča

14.4.2021 (Webnoviny.sk) - Novým štátnym tajomníkom ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie sa stal vysokoškolský pedagóg Dušan Velič. S jeho vymenovaním na návrh šéfky rezortu Veroniky Remišove j súhlasila v stredu 14. apríla vláda na svojom rokovaní.Vymenovanie Dušana Veliča do funkcie štátneho tajomníka ministerstva investícií prichádza potom, čo na vlastnú žiadosť 7. apríla odstúpil Vladimír Ledecký (Za ľudí), starosta Spišského Hrhova (okres Levoča) a podpredseda strany Za ľudí, ktorý sa vrátil do parlamentu.Dušan Velič sa narodil v roku 1966 v Žiline, aktuálne žije v Bratislave. Je vysokoškolským pedagógom, vedcom a chemikom na Prírodovednej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Okrem vyučovania okolo desiatich chemických predmetov viedol viac ako desať projektov.Má za sebou vyše 200 prezentácií a viac ako 60 publikácií. Počas svojej kariéry spolupracoval aj s firmami ako Volkswagen, U.S. Steel, Škoda či Continental. V rokoch 2012 až 2016 bol predsedom predstavenstva Technologického inštitútu A. Ruprechta.