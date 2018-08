Do Gelnice má prilákať turistov pochwerk a banský skanzen

Banský skanzen, archívna snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Gelnica 21. augusta (TASR) – Mesto Gelnica plánuje vybudovať banský skanzen s dobovým strojom poháňaným vodou - pochwerk. Na realizáciu získalo dotáciu od Košického samosprávneho kraja (KSK) z programu Terra Incognita vo výške 13.285 eur. Mesto tento projekt spolufinancuje sumou 6165 eur. Skanzen by mal byť umiestnený v blízkosti štôlne Jozef. Návrh schválili mestskí poslanci na svojom augustovom zasadnutí.Ako pre TASR povedal primátor Gelnice Dušan Tomaško, pochwerk by mohol byť sprevádzkovaný ešte v tomto roku.spresnil.Podľa jeho slov chce mesto vytvoriť aj banský skanzen.povedal.uviedla pre TASR výkonná riaditeľka organizácie Košice Región Turizmus, ktorá program implementuje, Lenka Vargová Jurková.Ako pripomenula, skanzen sa má rozširovať a uchovávať pre ďalšie generácie.dodala.Podľa slov primátora je malá šanca, aby do Gelnice prišiel veľký investor, preto sa mesto zameriava práve na turizmus.spresnil Tomaško.Mestské zastupiteľstvo jednohlasne schválilo aj zastavovaciu štúdiu, ktorej odsúhlasenie bolo potrebné v súvislosti s pridelenou dotáciou na realizáciu banského skanzenu a vybudovanie zariadenia pochwerk.