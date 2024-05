Do hasičov počas zásahu na diaľnici D1 narazil kamión, dvaja neprežili (foto)

aktualizované 28. mája 8:45



Jeden ťažko a jeden ľahko zranený

Apel na všetkých vodičov

28.5.2024 (SITA.sk) -Na diaľnici D1 sa v pondelok podvečer stala tragická dopravná nehoda, do hasičov pri zásahu narazil kamión. Nehoda sa podľa informácií agentúry SITA stala v Trenčianskom kraji, asi dva kilometre od hranice s Trnavským krajom. Na miesto smeroval aj záchranársky vrtuľník a tri pozemné ambulancie.Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby potvrdilo, že dvaja muži na mieste utrpeli zranenia nezlučiteľné so životom. Ako informuje portál noviny.sk , na mieste zahynuli dvaja hasiči.Na miesto tragickej nehody v katastri obce Horná Streda v okrese Nové Mesto Nad Váhom prišli aj minister vnútra Matúš Šutaj Eštok , prezident Policajného zboru Ľubomír Solák a prezident Hasičského a záchranného zboru Adrián Mifkovič.Hasiči na diaľnici hasili osobné auto, v tej chvíli narazil do stojacich vozidiel kamión. Napriek rýchlemu zásahu Záchrannej zdravotnej služby podľa Mateja Neumanna z kancelárie ministra vnútra dve osoby zomreli, jedna osoba je ťažko a jedna ľahšie zranená.„V plnom nasadení a do poslednej chvíle slúžili nám všetkým. Nasadzovali vlastné zdravie a životy, aby ochránili životy a majetky slovenských občanov. Statoční hasiči, ktorí pri výkone svojho povolania zahynuli pri tragickej nehode na diaľnici D1, ostanú pre celé Slovensko navždy hrdinami," napísal Šutaj Eštok na sociálnej sieti.Minister zároveň apeluje na všetkých vodičov, aby boli počas šoférovania pozorní, vnímali svoje okolie a snažili sa predísť takýmto zbytočným tragédiám.Za rok 2023 bolo až 4 592 dopravných nehôd, pri ktorých boli následky na živote alebo zdraví. Z dopravných nehôd, pri ktorých bol niektorý z účastníkov usmrtený, bolo až 55% osôb v autách alebo iných motorových dopravných prostriedkoch.“Takéto nehody sú smutným mementom a nemali by sa stávať. Najmä ak ide o osoby, ktorých poslaním je pomáhať a zachraňovať nás všetkých,” zdôraznil minister vnútra.Úprimnú sústrasť všetkým pozostalým pondelňajšej tragickej dopravnej nehody vyjadrila aj prezidentka Zuzana Čaputová . „Myslím na rodiny a blízkych dvoch hasičov, ktorí sa stali obeťami autonehody pri Hornej Strede. Pri výkone svojej práce prišli o život. Zraneným policajtom želám skoré uzdravenie," napísala na sociálnej sieti.