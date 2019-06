Do hlavného mesta prichádza bratislava-inline

Ilustračná fotografia. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 12. júna (TASR) - Milovníci športu, najmä korčuľovania na kolieskových korčuliach, bicyklovania či kolobežkovania v nočných hodinách, ale aj skejtbordisti, longbordisti a bežci si prídu opäť na svoje. V hlavnom meste je aj tento rok počas leta naplánovaných niekoľko jázd v rámci 16. ročníka bratislava-inline 2019.približujú organizátori.Trasy podujatia merajú od deväť do dvanásť kilometrov, jazdy trvajú približne 70 až 90 minút.podotýkajú organizátori.Súčasťou je podujatie pre deti od dvoch do ôsmich rokov s názvom miniBIL. Je to jazda na kolieskových korčuliach, odrážadlách, bicykloch či kolobežkách. Koná sa vždy pred večernými jazdami, ktorých štart býva tradične o 21.00 h.V Bratislave je počas leta naplánovaných päť jázd, a to 28. 6., 19. 7., 26. 7., 9. 8. a 23. 8. Okrem hlavného mesta sa na jazdu môžu tešiť aj v Trnave (22. 6.), v Pezinku (august) a na okruhu Slovakia Ring v Orechovej Potôni (9. 9.). Bližšie informácie sú k dispozícii na webovej stránke www.bratislava-inline.sk.Pelotón bude tradične ohraničený policajným sprievodom, sprievodnými vozidlami a sanitkou, v prípade potreby sú k dispozícii mobilní zdravotníci. O bezpečnosť sa stará 40-členný inline tím.Piatkové jazdy bratislava-inline sú súčasťou letného programu Bratislavy od roku 2004.