Do informatizácie sme naliali cez miliardu eur, ale elektronické systémy podľa Remišovej nefungujú

5.5.2020 (Webnoviny.sk) - Slovensko za posledných desať rokov nalialo do informatizácie viac ako jednu miliardu eur, no aktuálna kríza jasne ukázala, že keď potrebujeme funkčné elektronické služby štátu, jednoducho nefungujú. Na utorkovej tlačovej besede to vyhlásila podpredsedníčka vlády SR pre investície a informatizáciu Veronika Remišová."Mnohé elektronické služby štátu sú pre občana príliš komplikované a pre bežného človeka ťažko použiteľné," uviedla. Princíp jedenkrát a dosť, ktorý predpokladá, že štát môže od občanov vyžadovať iba nové informácie, podľa nej poriadne nefunguje a veľké IT nákupy sú na Slovensku synonymom korupcie a veľkej čiernej diery. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu však zároveň tvrdí, že aktuálna kríza jasne ukázala aj to, že rozvoj informatizácie je pre Slovensko kľúčový.Zdroje však musia byť využívané rozumne, efektívne a zmysluplne. Do budúcnosti si preto stanovil štyri základné ciele. Prvým je transparentné štátne IT."Nie je možné, aby sa veľké informačné projekty robili v utajení a štát nechcel poskytnúť verejnosti žiadne bližšie dáta," tvrdí podpredsedníčka vlády.Druhým pilierom budú funkčné služby pre občanov, teda služby orientované na uľahčenie života bežných občanov či podnikateľov. Cieľom pritom je, aby mali prístup k elektronickým službám kdekoľvek, kedykoľvek a z akéhokoľvek zariadenia.Ďalším princípom je dôraz na hodnotu za peniaze. Ako poznamenala Remišová, v minulosti sa realizovalo mnoho projektov, ktoré nemali úžitok pre občanov.Úrad aj preto pracuje na audite asi 50 projektov a v budúcnosti chce projektové zámery hodnotiť prísnejšie. "Chceme sa skôr orientovať na malé zlepšenia a postupné vylepšovanie služieb," avizovala.Štvrtým pravidlom do budúcnosti bude boj s korupciou. Úrad chce aktívne bojovať s nekalými praktikami, odkrývať dodávateľov i subdodávateľov a nastaviť jasné a transparentné pravidlá.Podľa Remišovej je paradox, že Slovensko má množstvo špičkových programátorov, no elektronické služby štátu vyzerajú tak, ako vyzerajú. "To najlepšie, čo tu máme, nepracuje pre štát. Zrejme preto, že ten trh bol uzavretý a vládla tu korupcia," myslí si podpredsedníčka vlády. Takéto praktiky ale podľa nej musia skončiť.Na tlačovej besede predstavila aj jej poradcov Jána Hargaša a Mareka Antala. Remišová pritom nechcela hovoriť o možných termínoch jednotlivých úloh úradu. Ciele si chcú stanovovať a plniť postupne. Za úplne prvý ale označila "upratanie".Podľa vlastných slov bude pravdepodobne podávať aj trestné oznámenia, konkrétne projekty ale menovať nechcela. Následne by sa chcel úrad zamerať nie na megalomanské projekty, ale primárne na zjednodušenie života občanov a aj krízou zasiahnutých podnikateľov.Remišová sa vyjadrila aj k ambícii strany OĽaNO realizovať voľby cez internet. Podľa nej ide o obrovský projekt, aktuálne funguje iba v jednej krajine na svete, a to v Estónsku a aj tu sa riešia mnohé bezpečnostné riziká.Zároveň v súvislosti s koronakrízou informovala, že projekt trasovania po vzore Českej republiky sa v najbližších dňoch posunie do pilotnej testovacej fázy. Na projekte inteligentnej karantény sa ešte pracuje.