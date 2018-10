Do Iraku by malo byť vyslaných do 42 príslušníkov ozbrojených síl

Ilustračné foto. Foto: TASR/ Michal Svítok Foto: TASR/ Michal Svítok

Bratislava 17. októbra (TASR) – Do Iraku by malo byť vyslaných do 42 slovenských príslušníkov Ozbrojených síl (OS) SR. Vláda s vyslaním vojakov počas stredajšieho rokovania súhlasila.V tomto počte sú zahrnutí aj príslušníci Vojenskej polície, ktorí sa budú na území Irackej republiky podieľať na zabezpečovaní výcviku policajných zložiek irackých obranných a bezpečnostných síl na základe vzájomnej spolupráce s Talianskou republikou.Na území Iraku sa realizuje výcvik pod vedením Talianska. Zároveň sú v ňom zahrnutí príslušníci OS SR, ktorí budú na území Iraku plniť úlohy podpory irackých obranných a bezpečnostných síl v rámci spolupráce so Spojenými štátmi americkými.