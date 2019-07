Do Iskry Svit smeruje americký krídelník Nesbitt

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Svit 6. júla (TASR) - Slovenský basketbalový klub Iskra Svit získal amerického krídelníka Jalena Nesbitta.cituje internetový portál basketliga.sk slová prezidenta klubu Jána Drobného.Dvadsaťpäťročný absolvent univerzity North Florida odštartoval profesionálnu kariéru v sezóne 2015/2016 v luxemburskom klube BBC US Hiefenech Heffingen. V uplynulej sezóne obliekal dres účastníka tretej španielskej ligy Agricola Villarrobledo CBV.V 35 dueloch si pripísal priemerne 14,4 bodu, 9,0 doskoku, 2,2 asistencie a 1,0 zisku lôpt. Tieto štatistiky mu vyniesli ocenenie "Rozohrávač roka" podľa medzinárodného portálu eurobasket.com.Nesbitt je po Sašovi Avramovičovi a Aleksandarovi Jovanovičovi tretím legionárom vo Svite. Klub už dávnejšie oznámil pokračovanie spolupráce so Stanislavom Baldovským, Martinom Bizubom, Marekom Ivanom, Danielom Kubaským a Romanom Findurom. Družstvo povedie do novej sezóny Chorvát Igor Prtorič.