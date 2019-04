Do kampane na zvýšenie účasti v eurovoľbách sa zapojili aj skauti

Na snímke europarlament. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 27. apríla (TASR) - Propagovať dôležitosť Európskej únie, a tiež zvýšiť záujem ľudí o účasť vo voľbách do Európskeho parlamentu (EP), pomáhajú aj skauti. V rámci projektu My Europe, My Say organizujú aktivity pre svojich členov. Cieľom je tiež viesť ich k aktívnemu občianstvu a zvýšiť u nich záujem o dianie vo svojom okolí. Projekt organizujú pod záštitou Svetovej organizácie skautského hnutia (WOSM).V rámci kampane organizuje Slovenský skauting sériu diskusií na európske témy, ako sú štúdium v členských krajinách EÚ, výhody a nevýhody EÚ, dôležitosť účasti na voľbách či participácia mladých v Európe, ale aj na Slovensku.vysvetlila projektová koordinátorka Slovenského skautingu Simona Jursíková.Skauti vytvorili aj aktivity, ktoré môžu členovia využívať počas pravidelných stretnutí s deťmi.doplnila Jursíková. Pripravujú tiež články, v ktorých spracúvajú témy hoaxov či kritického myslenia a pripájajú k nim návrhy na krátke aktivity.Počas Dňa so skautskou šatkou, ktorý sa konal 24. apríla, sa stretlo niekoľko skautov na bratislavskom Hviezdoslavovom námestí. V rámci stretnutia oslovovali verejnosť a informovali ich o eurovoľbách.vysvetlil šéf bratislavskej skautskej organizácie Filip Košťál. V tejto aktivite spolupracovali aj s kampaňou 'Tentoraz idem voliť', ktorú zastrešuje Európsky parlament.doplnila Jursíková s tým, že aktivity k tejto téme plánujú predstaviť aj na Bratislavských skautských dňoch, ktoré sa konajú víkend pred voľbami do EP.Voľby do europarlamentu budú na Slovensku 25. mája, obyvatelia budú voliť 14 europoslancov. Hlasovacie právo majú slovenskí občania s trvalým pobytom na Slovensku, ale aj občania iného členského štátu, ktorí majú na Slovensku trvalý pobyt. Poslanci europarlamentu sú volení na päťročné volebné obdobie.