Do kín vstupuje horor Slnovrat, temnotu ukazuje za bieleho dňa

Bratislava 1. augusta (TASR) - Zašitá švédska dedinka, starodávne rituály a skupinka amerických študentov, ktorá netuší, aký koniec ich výprava môže mať. Vo štvrtok vstupuje do slovenskej kinodistribúcie hororový film Slnovrat, ktorý dokazuje, že to najtemnejšie z nás sa môže ukázať aj počas krásnych slnečných dní.Dani a Christian (Florence Pughová a Jack Reynor) sú mladý americký pár, v ktorom to začína škrípať. Po tragickej udalosti v Daniinej rodine ich dočasne zblíži smútok. Dievča sa pridá k svojmu priateľovi a jeho kamarátom, mieriacim na výlet, aký sa odohrá len raz za život. V odľahlej švédskej dedine sa chcú zúčastniť na oslave letného slnovratu. Ocitnú sa tak vo svete plnom záhadných a nebezpečných starodávnych obradov. To, čo sa začne letnou pohodou v krajine zaliatej slnkom, naberie nečakaný spád. Raj na zemi sa postupne mení na čoraz hrozivejšie peklo.S ďalším hrôzou nasiaknutým príbehom prichádza vizionársky režisér a scenárista Ari Aster (Prekliate dedičstvo). Snímku inšpirovali tvorcove vlastné skúsenosti s rozchodom, no predchádzali jej aj roky skúmania dávnych škandinávskych zvykov a obradov. "dodáva Peter Gašparík z distribučnej spoločnosti Continental film.Tak vznikol film o skupine Američanov, ktorí sa dostanú do neznámeho prostredia hrozivého kultu a jeho tisícročných rituálov.vysvetľuje režisér a dodáva, že Slnovrat je okrem iného aj hororom o "spoluzávislosti". Najbližšou osobou hlavnej hrdinky je v ťažkých chvíľach muž, ktorý sa ju chystá opustiť, a ona vie, že sama to nezvládne. Bizarné veci, ktoré sa okolo skupinky začnú diať, jej stavu nijako nepomáhajú a situácia dostáva nečakaný spád.dodal Gašparík k snímke, ktorá je označovaná aj za najlepší horor roka.