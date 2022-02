Do kín vstupuje Slalom, nejde len o športový film (video)

Do slovenskej kinodistribúcie vstupuje vo štvrtok francúzsko-belgický film Slalom. Prináša príbeh dospievajúcej 15-ročnej vrcholovej lyžiarky, ktorej život sa rozbehne po veľmi neočakávanom a príkrom svahu. Nejde len o športový film, divákov čaká v kinách aj vzťahová dráma a prípad zneužívania mladých žien v športe.



Dospievajúca Lyz (Noée Abita) má pred sebou žiarivú kariéru vo vrcholovom športe. Talentovaná zjazdová lyžiarka prichádza do vyhláseného tréningového kempu, ktorý vedie charizmatický bývalý šampión Fred (Jérémie Renier), tvrdý, ale pozorný tréner. Pre Lyz, ktorá pochádza z rozvrátenej rodiny a má veľmi problematický vzťah s matkou, je starší muž vzorom, ku ktorému zbožne vzhliada. Vo chvíli, keď prichádza zlom v jej športovej kariére, dôjde v jej súkromnom živote k oveľa temnejšej udalosti. Neskúsené dievča sa ocitá uväznené v situácii, v ktorej sa prelína nevyrovnaný románik a sexuálne zneužívanie.



"Slalom je aktuálnou športovou drámou, ktorá však hovorí o veľmi univerzálnom probléme toxických vzťahov a zneužitej dominancii. Debutujúca Charléne Favierová sa v ňom predstavuje ako veľmi zručná režisérka, schopná spojiť závratný pocit z ovládnutia príkreho svahu s citlivou sondou do intimity dospievajúcej ženy," približuje filmovú novinku Asociácia slovenských filmových klubov (ASFK), v kinách ju uvádza od štvrtka.



"Ide o veľmi osobný film, pretože aj ja som pretekársky lyžovala. Ale príbeh Lyz nie je autobiografiou v čistom slova zmysle. Tiež som zažila, že ma niekto ovládal, ale v inom športovom kontexte. Radšej som využila fikciu, aby som sa od svojho príbehu dištancovala," hovorí režisérka snímky. "Okolo mňa sa rozprávali mnohé príbehy mladých dievčat, ktoré prežili to, o čom rozprávam vo filme. Mala som veľa materiálu. Pre mňa je tento film veľmi osobný a prirodzený. Nie som človek, ktorý veci intelektualizuje a až doposiaľ sa všetky moje filmy zrodili z niečoho veľmi intímneho," dodala Favierová. Jej celovečerný debut bol v oficiálnom výbere filmového festivalu v Cannes v júni 2020.