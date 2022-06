Do konca júna treba nahlásiť držbu upravených zbraní

Pokuta až do 663 eur

Nadlimitné zásobníky

18.6.2022 (Webnoviny.sk) - Držbu upravených strelných zbraní, teda takých, ktoré predtým patrili medzi zbrane patriace do inej kategórie, respektíve nepodliehali evidenčnej povinnosti, treba nahlásiť polícii do konca júna.Na svojej internetovej stránke to pripomína Ministerstvo vnútra SR s tým, že v prípade, že majiteľ zbrane si uvedenú povinnosť nesplní, vec bude posudzovaná ako priestupok, za ktorý môže byť uložená pokuta v správnom konaní až do 663 eur.„Všeobecne môžeme tieto zbrane označiť ako zbrane, ktoré vznikli úpravou zo samočinných zbraní, zo zbraní patriacich (pred úpravou) medzi zbrane kategórie A, samonabíjacie zbrane skrátené bez použitia náradia a zbrane, ktorých výbavou je nadlimitný zásobník," vysvetlil rezort vnútra.Popri týchto zbraniach je podľa ministerstva povinnosťou oznamovať aj držbu nadlimitných zásobníkov, pričom kapacitný limit je pre zásobníky do krátkej zbrane 20 nábojov a do dlhej 10 nábojov.Ak majiteľ nie je držiteľom zbrojného preukazu a danú zbraň si chce ponechať v držbe, môže podľa ministerstva vnútra v termíne do 31. januára 2023 požiadať o vydanie príslušnej skupinu zbrojného preukazu, ktorá ho oprávňuje na nadobudnutie a držbu takejto zbrane, pričom sa považuje za osobu, ktorej výnimka potrebná na držbu tejto zbrane bola udelená.Podrobnosti je možné nájsť na