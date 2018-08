Do konca roka sa má v Česku rozhodnúť o financovaní jadrového bloku

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 31. augusta (TASR) - Do konca tohto roku sa má rozhodnúť o spôsobe financovania ďalšieho jadrového bloku v Česku. Po piatkovom rokovaní premiéra Andreja Babiša, príslušných ministrov a predstaviteľov energetickej spoločnosti ČEZ to povedala ministerka priemyslu a obchodu Marta Nováková.Nasledovať budú rokovania s Európskou komisiou o verejnej podpore stavby a ďalšie kroky. Podľa ministerky by o základnom modeli financovania mali rozhodnúť do konca roka.Rozhodnutie o budovaní nového jadrového zdroja v ČR podľa televíznej stanice ČT24 dlhodobo brzdí práve nejasnosť, ako ho financovať.Ministerka Nováková povedala, že úloha ČEZ pri realizovaní projektu musí byť významná, lebo všetci odborníci v Českej republike, ktorí k jadrovej energetike a výstavbe nových jadrových blokov majú čo povedať a rozumejú tomu, sú v ČEZ.O stavbu nového bloku v krajine sa podľa predchádzajúcich informácií zaujíma šesť spoločností. Ide o ruskú štátnu spoločnosť Rosatom, francúzsku EDF, juhokórejskú KHNP, čínsku General Nuclear Power, spoločný projekt Arevy a Mitsubishi Atmea a americký Westinghouse.Podľa vývoja situácie by sa mal nový reaktor začať stavať v druhej polovici nasledujúceho desaťročia.