Do konca roku 2035 by Slovensko malo mať do 22-tisíc profesionálnych vojakov

Dlhodobý plán rozvoja rezortu obrany

Podpora domáceho obranného priemyslu

21.6.2022 (Webnoviny.sk) - Vybudovanie ťažkej mechanizovanej brigády, navyšovanie a skvalitňovanie personálnych kapacít Ozbrojených síl SR (OS SR) , reorganizácia Vzdušných síl OS SR v súlade s potrebami pre novozavedenú techniku, ako aj vytvorenie jednotky kybernetických operácií či dobudovanie Spoločného operačného veliteľstva.S týmito, ako aj ďalšími úlohami počíta dokument Dlhodobý plán rozvoja rezortu obrany s výhľadom do roku 2035, ktorý v utorok schválil parlament.V prijatom dokumente sa uvádza, že OS SR by mali mať do konca roku 2024 do 16-tisíc profesionálnych vojakov, do konca roku 2026 do 18-tisíc a do konca roku 2035 do 22-tisíc profesionálnych vojakov.Pri projektoch vyzbrojovania bude pre rezort obrany prioritou podpora domáceho obranného priemyslu a uchovávanie výrobných spôsobilostí dôležitých pre prvky systému obranu štátu.Ambíciou do konca roku 2024 je začať, respektíve pokračovať v realizácii projektov kolesových bojových obrnených vozidiel 8x8, pásových obrnených vozidiel, vozidiel 4x4, nákladných automobilov, systémov stredného, krátkeho a veľmi krátkeho dosahu protivzdušnej obrany a bezpilotných systémov.Takisto chce rezort obrany zaviesť do prevádzky 14 kusov lietadiel F-16. Ambíciou je do konca roku 2026 prijať rozhodnutie o obstaraní nových bojových tankov.