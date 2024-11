Do Kostola sv. Antona Pustovníka v Spišskej Belej priviezli novoodliate zvony, na svoje využitie si však ešte počkajú (foto)

Architektonicko-historický výskum

Nová zvonová komora

Začiatok realizačných prác





Kostol sv. Antona Pustovníka bol postavený v ranogotickom slohu v 13. storočí. Samotná veža kostola má za sebou architektonicko-historický výskum, ktorý uskutočnila rímskokatolícka farnosť s finančnou podporou Prešovského samosprávneho kraja. Jeho výsledky budú podľa samosprávy základom aj pre všetky budúce obnovy a rekonštrukcie interiéru aj exteriéru veže vysokej viac ako 48 metrov.





16.11.2024 (SITA.sk) - Kostol sv. Antona Pustovníka v Spišskej Belej pri Kežmarku bude mať po pol tisícročí zvony. Do tamojšej farnosti už priviezli tri novoodliate zvony, ktoré budú v budúcnosti umiestnené vo veži kostola. Zatiaľ si však na svoje využitie počkajú, predchádzať tomu má vybudovanie novej zvonovej komory vo veži kostola.Ako pre agentúru SITA potvrdil správca farnosti Jakub Grich, ide o náročný projekt. Prácam predchádzal architektonicko-historický výskum samotnej kostolnej veže. Vo veži kostola v centre mesta chýbajú zvony už niekoľko storočí.„Pri veľkom požiari v roku 1518 zhorela takmer celá Belá okrem ôsmich domov. Zhorela vtedy aj veža, aj zvony, ktoré sa roztavili. Ďalší veľký požiar bol v roku 1553, zhoreli pri ňom tri zvony. Vtedy sa mesto rozhodlo, že vedľa kostola postaví samostatnú zvonicu pre zvony,“ priblížil pre SITA znalec histórie mesta Andrej Novák.Od tohto požiaru už podľa jeho slov zvony vo veži neboli. V roku 1590 však dokončili výstavbu renesančnej zvonice, ktorá sa nachádza v susedstve kostola a sú v nej umiestnené tri zvony.„Bolo dohodnuté, že zdarma ju môžu používať na zvonenie všetky cirkvi, evanjelická i katolícka. Vedľa, v areáli kostola bol postavený aj zvonársky domček,“ doplnil Novák. Slúžil zvonárom, ktorí chodili na zvonicu zvoniť. V roku 1970 ho však zbúrali.Zvonica a zvony patria aj v súčasnosti mestu. Podľa farára Gricha, ktorý pôsobí ako správca rímskokatolíckej farnosti Spišská Belá od roku 2017, by však aj táto farnosť mala mať svoje zvony tak, ako je to v iných. „Dali sme ich zhotoviť a sú tu. Rieši sa však ešte nová zvonová komora, je s tým veľa práce,“ skonštatoval pre SITA.Trojica nových zvonov by mohla z kostolnej veže zvoniť už na budúci rok. Ako informovalo mesto na svojej internetovej stránke, veľký zvon Panny Márie Bohorodičky má hmotnosť 468 kilogramov, stredný zvon sv. Antona Pustovníka 330 kilogramov a malý zvon sv. Jána Krstiteľa váži 199 kilogramov. Zvony odliali vo zvonolejárskej dielni v Krásnohorskej Dlhej Lúke. Nová zvonová komora je podľa samosprávy plánovaná v priestore podlažia veže, kde sa nachádzajú veľké lomené neogotické okná pod ochodzom.„Vybudovanie novej zvonovej komory je vo finálnej fáze riešenia prípravnej projektovej dokumentácie a v priebehu budúceho roka sa plánuje začať s realizačnými prácami,“ ozrejmilo mesto.