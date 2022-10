Do leopoldovskej väznice smeroval kontraband drog, v putách kriminalistov skončili aj zamestnanci ústavu

Drogy smerovali do väznice

Profesionálna práca kriminalistov

15.10.2022 (Webnoviny.sk) - Policajti odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva PZ Trnava a Zbor väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) zabránili prieniku omamných a psychotropných látok do Ústavu na výkon trestu odňatia slobody a ústavu na výkon väzby v Leopoldove.Výsledkom spoločnej akcie je zatiaľ šesť zadržaných osôb a zaistené látky, ktoré vyhodnocujú kriminalistickí experti. Ako informovalo Ministerstvo spravodlivosti SR , operatívnou činnosťou boli zachytené informácie o podozreniach z obzvlášť závažného trestného činu drogového charakteru. Podozrenia smerovali nielen k odsúdeným, ale aj k civilným zamestnancom dodávateľov, ktorí pôsobia v areáli ústavu.Spoločnú akciu polície a ZVJS ocenil aj minister spravodlivosti Viliam Karas. „Som veľmi rád, že v tomto prípade zafungovali potrebné kontrolné mechanizmy. Verím, že zbor príjme do budúcna potrebné opatrenia na ďalšie zníženie priestoru pre takúto kriminalitu, a to aj v ďalších objektoch po celom Slovensku,“ povedal minister spravodlivosti Viliam Karas Generálny riaditeľ ZVJS Róbert Mudronček tiež ocenil profesionalitu kriminálnej polície z Trnavy, ktorá viedla k odhaleniu závažnej trestnej činnosti v prostredí väzenského zariadenia, od ktorého podľa neho celá spoločnosť očakáva, že bude bezpečné.V súčasnosti sú vykonávané procesné úkony súvisiace s dokumentovaním dovozu a distribúcie zakázaných látok, predovšetkým omamných a psychotropných látok, jedov a prekurzorov.