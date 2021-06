Do leta sa slovenské projekty môžu prihlasovať do súťaže The Innovation in Politics Awards

Slováci minulý rok zabodovali

Tento rok máme šancu svoj úspech zopakovať

9.6.2021 (Webnoviny.sk) -Od roku 2017 sa pravidelne udeľujú ceny The Innovation in Politics Awards politikom z celej Európy, ktorí majú odvahu prinášať inovatívne riešenia problémov dnešnej doby, sú kreatívni a dosahujú výsledky. Ocenenia získavajú za svoje inovatívne projekty, ktoré zdôrazňujú spoločné európske hodnoty: sociálnu rovnováhu, demokraciu a ľudské práva. Do piateho ročníka súťaže sa slovenské projekty môžu prihlasovať do konca júna.Koronakríza významným spôsobom narušila politické prostredie. V pretrvávajúcej pandémii narastá v spoločnosti dopyt po zmenách, ako aj uvedomovanie si dôležitosti a významu inovácií. A to najmä s dôrazom na digitalizáciu a digitálnu transformáciu. Aj riešenia aktuálnych problémov vo verejnej politike na rôznych úrovniach (komunálnej, regionálnej, či národnej) si vyžadujú tvorivé, inšpiratívne, uvažovanie. Výsledky minulého ročníka súťaže o tom jednoznačne svedčia"Najúspešnejšie projekty sú práve tie komunálne. Zvýrazňuje to fakt, že komunálni politici sú bližšie k ľuďom, čo potvrdzujú aj prieskumy", konštatuje Michaela Benedigová, riaditeľka spoločnosti Seesame, ktorá je slovenským partnerom ocenení.Slovenské projekty sa o ceny The Innovation in Politics Awards uchádzali minulý rok vôbec po prvýkrát. Uspeli hneď vo veľkom štýle. Dva z nich zaujali občiansku porotu zloženú z tisíc Európanov natoľko, že dostali najviac hlasov.V kategórii digitalizácia vyhral projekt Žiadne plytvanie dátami v Košeci, ktorého autori navrhli lepší a udržateľnejší systém triedenia odpadu. "Malá obec zo Slovenska dokázala uspieť v silnej európskej konkurencii projektov. Víťazstvo bolo pre nás veľmi prekvapivé a považujeme to stále za neuveriteľný úspech. Jeho strojcami boli a naďalej sú samotní obyvatelia a fungujúca vzájomná spolupráca so samosprávou. Som na všetkých veľmi hrdý", povedal Radomír Brtáň, starosta obce Košeca.Víťazom kategórie stratégie proti Covid-19 sa stal projekt hlavného mesta s názvom Domáca karanténa bez domova. Primátor Bratislavy, Matúš Vallo, vo svojom oficiálnom vyjadrení uviedol: "Od začiatku koronakrízy bolo jasnou prioritou mesta pomôcť najzraniteľnejším skupinám Bratislavčaniek a Bratislavčanov a ochrániť ich zdravie. Práve preto naša sekcia sociálnych vecí pracovala na tom, aby sme vytvorili karanténne mestečko pre ľudí bez domova, keďže patria k tým najzraniteľnejším."Medzinárodná súťaž pokračuje piatym ročníkom. Slovensko má tak príležitosť nadviazať na vlaňajšie úspechy a znova zaujať. Inovatívny politický projekt môže nominovať každý, prípadne môžu svoj projekt do súťaže prihlásiť samotní politici. Projekty musia spĺňať formálne kritériá a môžu byť prihlasované v deviatich kategóriách: kvalita života, komunity, demokracia, digitalizácia, ekológia, ekonomika, vzdelávanie, ľudské práva, stratégie proti Covid-19.Viac informácií o možnostiach zapojenia sa do súťaže ako aj o cenách The Innovation in Politics Awards nájdete na stránke innovationinpolitics.eu , alebo kontaktujte slovenského partnera ocenení:SeesameMiriam HargašováInformačný servis