Do Lotyšska vyrazila z Michaloviec kolóna deviatich nových samohybných kanónových húfnic Zuzana 2

Absolvovali intenzívny výcvik

Ďaleký dostrel a vysoká presnosť

28.11.2021 (Webnoviny.sk) - Do Lotyšska vyštartovala v sobotu 27. novembra kolóna deviatich nových samohybných kanónových húfnic Zuzana 2.Po dvojročnej službe v Posilnenej predsunutej prítomnosti NATO (EFP) v Lotyšsku vystriedajú 2. palebnú batériu so staršími húfnicami Zuzana 2000.Kolóna vyrazila z 21. samohybného delostreleckého oddielu Michalovce a pre Ozbrojené sily SR (OS SR) ide zároveň o výcvik bezpečného presunu jednotiek cez vlastné územie. Informovalo o tom Ministerstvo obrany SR na svojej internetovej stránke.„Posledné Zuzany 2 sme dostali v auguste - ich vodiči a obsluha absolvovali intenzívny preškoľovací výcvik, takže sme na nasadenie pripravení,“ potvrdil veliteľ oddielu podplukovník Marek Uchal.Rotujúca jednotka delostrelcov je do výcvikovej operácie vyslaná na pol roka s možnosťou predĺženia na rok, a je súčasťou účelového zoskupenia pod kanadským velením.Nové samohybné kanónové húfnice budú súčasťou integrovaného delostreleckého palebného systému OS SR. Nasadené môžu byť na Slovensku, ako aj v operáciách NATO a Európskej únie (EÚ).Ako vysvetlil štátny tajomník rezortu obrany Marian Majer na sociálnej sieti, húfnice Zuzana 2 sa vyznačujú okrem iného veľkou mobilitou, vysokou presnosťou streľby, ďalekým dostrelom či vyššou balistickou odolnosťou posádky.Celkovo by malo Slovensko obstarať 25 húfnic Zuzana 2 spolu s príslušenstvom, trenažérom, sadami náhradných dielov a muníciu s komponentmi. Nákup schválila v roku 2018 ešte predchádzajúca vláda.