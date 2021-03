Do ľudí na priechode pre chodcov vrazilo v Lipsku auto, z miesta nehody hlásia mŕtvych (foto)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.3.2021 (Webnoviny.sk) - Na prechode pre chodcov vo východonemeckom meste Lipsko vrazilo do skupiny ľudí osobné auto. Dvaja ľudia zahynuli, ďalšie dve osoby utrpeli ťažké zranenia.Úrady sa domnievajú, že išlo o nehodu. Čo bolo príčinou incidentu v ranných hodinách, zatiaľ nie je známe. Päťdesiatročného vodiča automobilu polícia podľa agentúry dpa zadržala.Vozidlo vrazilo do ľudí, ktorí prechádzali cez ulicu. Následne zišlo z cesty a po náraze do semaforu skončilo na električkovej trati. Informácie o identite obetí zatiaľ nie sú známe.