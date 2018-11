Do Miznúceho sveta v Humennom prispelo spomienkami 22 pamätníkov

Ilustračná snímka. Foto: Cvernovka ateliér priestory obchod knihy umenie Foto: Cvernovka ateliér priestory obchod knihy umenie

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Humenné 4. novembra (TASR) - Návraty do detstva a mladosti 22 Humenčanov sprítomňuje šieste voľné pokračovanie Miznúceho sveta. Z malej publikácie, ktorú na začiatku tvorili spomienky troch pamätníkov, je dnes takmer 200-stranová kniha doplnená obrazovým materiálom.Ako TASR informovala autorka projektu Mária Mišková, v príbehoch sú priateľstvá, lásky i návraty k ľudskej dobrote.priblížila s tým, že sa vždy snažia osloviť čo najstarších ľudí.Projekt vznikol podľa Miškovej spontánne v roku 2011.povedala s tým, že projekt nie je historickým pramenným materiálom.priblížila.Najstaršia účastníčka doteraz mala podľa Miškovej takmer 99 rokov, najmladší účastník 63.ozrejmila s tým, že v siedmom pokračovaní Miznúceho sveta by chceli pripraviť malý slovník výrazov, ktoré sa v Humennom od približne 20. do 70. rokov minulého storočia používali.V období šiestich rokov sa na projekte autorsky podieľalo 62 pamätníkov a približne 20 ďalších ľudí prispelo písomnými materiálmi a fotodokumentáciou, ktoré sa dotýkajú príbehov ich rodín.poznamenala jeho autorka, ktorá jeS jedným účastníkom sa stretáva aj niekoľkokrát.uzavrela.