Do mužskej hádzanárskej reprezentácie sa vrátia hráči Tatrana Prešov

Nominácia hádzanárov Slovenska na decembrové sústredenie a dva duely proti Česku:



Brankári: Marián Žernovič (FTC Budapešť/Maď.), Igor Čupryna (Tatran Prešov)

Pivoti: Martin Slaninka (HSC Suhr Aarau/Švaj.), Šimon Macháč (Talent M.A.T. Plzeň/ČR), Boris Rešovský (Fyllingen Bergen/Nór.)

Krídla: Juraj Briatka (HTV Hemer/Nem.), Martin Straňovský (Tatran Prešov), Tomáš Urban (Košice Crows), Dávid Mišových (HSV Bad Blankenburg/Nem.)

Spojky: Martin Potisk (ThSV Eisenach/Nem.), Ľubomír Ďuriš (HE-DO B.Braun Gyöngyös/Maď.), Otto Kancel (Orosházi FKSE-LINAMAR/Maď.), Oliver Rábek, Lukáš Urban, Tomáš Rečičár (všetci Tatran Prešov), Jakub Prokop (HKM Šaľa), Patrik Hruščák (Košice Crows)

Bratislava 29. novembra (TASR) - Hráči Tatrana Prešov sa po odmlke opäť objavili v nominácii mužskej hádzanárskej reprezentácie. Tréner národného tímu Peter Kukučka päť z nich zaradil do kádra na decembrovú reprezentačnú akciu, počas ktorej odohrajú Slováci aj dva medzištátne duely s Českom.Hráči Prešova sa po spore klubu so Slovenským zväzom hádzanej (SZH) v kauze kontroverzného záveru finále Slovenského pohára vzdali v apríli možnosti štartovať v reprezentácii. Teraz sa do tímu vrátia. "e," povedal Kukučka pre oficiálny web SZH.Premiérovo po získaní občianstva figuruje v nominácii brankár Tatrana a ukrajinský rodák Igor Čupryna. "," vysvetlil Kukučka pre slovakhandball.sk. Pozvánku dostali aj mladíci Martin Potisk (ThSV Eisenach/Nem.) a Dávid Mišových (HSV Bad Blankenburg/Nem.).Slováci sa v decembri budú pripravovať na turnaj prvej fázy európskej kvalifikácie MS 2021 v Egypte. V Luxembursku budú od 10. do 12. januára ich súpermi okrem domácich aj Litva a Faerské ostrovy. Zraz majú na programe 26. decembra predpoludním v Púchove, o dva dni neskôr nastúpia o 16.00 h v Považskej Bystrici v prípravnom dueli proti Česku. S rovnakým súperom sa stretnú aj 29. decembra v Zubří. Na začiatku budúceho roka ich čakajú ešte duel s Rakúskom 4. januára v Stockerau a 6. a 7. januára dva zápasy so Saudskou Arábiou.