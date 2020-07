Do najmenej rozvinutých okresov pôjdu milióny eur, ale budú sa rozdeľovať novou metodikou

Potenciál je potrebné využiť

Výzvy v 18 okresoch

9.7.2020 (Webnoviny.sk) - Do najmenej rozvinutých okresov smerujú ďalšie zdroje, rozdeľovať sa budú novou metodikou. Na štvrtkovej tlačovej besede to uviedla podpredsedníčka vlády a ministerka investícií a regionálneho rozvoja SR Veronika Remišová Peniaze by už po novom nemali smerovať iba pre spriaznené firmy či osoby, ich využitie sa bude kontrolovať a malo by byť účelné, efektívne a transparentné.Základnou myšlienkou bude, aby o využití finančných prostriedkov rozhodovali ľudia priamo z regiónov, pretože iba oni podľa Remišovej najlepšie vedia, čo potrebujú.Ako doplnila, stále totiž máme na Slovensku okresy, v ktorých je nezamestnaný každý piaty človek. Problém najmenej rozvinutých regiónov nie je iba nedostatočná infraštruktúra, ale aj vysoká nezamestnanosť dlhodobo nezamestnaných či odlev pracovnej sily do zahraničia. Tieto oblasti pritom podľa ministerky disponujú obrovským potenciálom.Ako príklad spomenula prírodné bohatstvo a s ním spojený možný rozvoj cestovného ruchu, ekologické poľnohospodárstvo, ale aj rodinné firmy. "Tento potenciál je potrebné využiť," skonštatovala.Štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Vladimír Ledecký upresnil, že boli vyhlásené výzvy na 9 mil. eur v 18 okresoch.Hodnotiaca komisia, v ktorej bude zastúpené ministerstvo, ale aj predstavitelia vyššieho územného celku a samotného okresu, predložené projekty obodujú.Následne sa určí poradie a podľa neho sa budú prideľovať zdroje. V tejto forme pomoci chcú podľa Ledeckého pokračovať aj ďalej. "Pôjde o malú, cielenú a veľmi rýchlu pomoc," uzavrela Remišová.