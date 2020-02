Do najvyššej administratívnej budovy na Slovensku Nivy Tower sa čoskoro môžu sťahovať prví nájomníci

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.2.2020 (Webnoviny.sk) - Práce na stavbe Nivy Tower v Bratislave finišujú, v marci sa do kancelárskych priestorov začnú sťahovať prví nájomníci. Agentúru SITA o tom informovala Country Marketing & PR Manager HB Reavis Slovakia Martina Jamrichová. Veža Nivy Tower je so svojou výškou 125 metrov najvyššou administratívnou budovou na Slovensku.Medzi prvými nájomníkmi Nivy Tower budú podľa Jamrichovej okrem iných aj spoločnosti Resco či Capco. "Plánujeme zriadenie aj nášho zatiaľ najväčšieho coworkingového priestoru HubHub, ďalej Qubes, čo je servisovaný pracovný priestor vhodný aj na krátkodobé prenájmy, ktorý poskytujeme," doplnila. Developer HB Reavis plánuje v zóne Nové Nivy aj spustenie zdravotníckych služieb či materskej školy."Nivy Tower bude disponovať najrýchlejšími výťahmi na Slovensku, samostatným cyklovýťahom aj zázemím pre cyklistov a športovcov a napojením na verejnú dopravu," uvádza developer. Z administratívnej budovy bude možný priamy vstup do objektu Autobusovej stanice Nivy.Administratívna budova Nivy Tower bude mať 29 podlaží plus dve technické, 31-tisíc metrov štvorcových prenajímateľných priestorov, je v nej 1 404 schodov, 1 848 sklenných panelov a disponovať bude 13 výťahmi, z toho má byť jeden cyklovýťah. Developer HB reavis začal s výstavbou v roku 2017. Stavebné práce na Stanici Nivy podľa developera pokračujú tiež podľa plánu. "Stavebné práce na Stanici Nivy postupujú podľa plánu a približujú ju tak k jej úspešnému otvoreniu, ktoré je naplánované na jeseň tohto roka. Takmer tri štvrtiny Stanice Nivy už poznajú svojich nájomcov," uzavrel HB Reavis.