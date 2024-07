Do NATO nás môžu pozvať kedykoľvek, vraví ukrajinská vicepremiérka

14.7.2024 (SITA.sk) - Podpredsedníčka ukrajinskej vlády pre európsku a euroatlantickú integráciu Oľha Stefanišynová uviedla, že pozvanie Ukrajiny do Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) môže prísť kedykoľvek. Referuje o tom web Ukrajinská pravda.Podľa Stefanišynovej spojenci vo vyhlásení samitu jasne uviedli, že cesta Ukrajiny do NATO je nezvratná. Poznamenala, že rokovania o tomto znení neboli jednoduché.„Spolu s našimi priateľmi sme si však uvedomili, aké dôležité je zabezpečiť, aby budúcnosť Ukrajincov nemohla byť vyjednávacím bodom pri rokovaniach s agresorom. Žiadne hrozby, výzvy či voľby nezmenia fakt, že budúcnosť Ukrajiny je v NATO,“ uviedla Stefanišynová.„Odsúhlasilo to 32 členských štátov NATO a akékoľvek zmeny tohto rozhodnutia si budú vyžadovať jednomyseľný konsenzus,“ dodala.„Pozvánka pre Ukrajinu zostáva na programe a môže prísť kedykoľvek. Kým čakáme na tú chvíľu, Ukrajina sa čoraz viac vojensky a politicky integruje do aliancie," vyhlásila Stefanišynová.