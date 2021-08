Do Nemecka priletela bojovníčka za práva žien Zafira Gáfariová, utiekla s rodinou z Afganistanu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.8.2021 (Webnoviny.sk) - Prominentná afganská bojovníčka za práva žien Zarifa Gáfáríová, ktorá minulý týždeň utiekla z Afganistanu do Pakistanu, v utorok pricestovala do Nemecka spoločne s členmi svojej rodiny. Na kolínskom letisku pristála v pondelok večer.Predseda vlády spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko Armin Laschet, ktorý sa s Gáfáríovou po jej prílete stretol, vyhlásil, že v najbližších dňoch je dôležité pomôcť pri odchode z Afganistanu toľkým ženám, koľkým je to možné.Gáfáríová sa v roku 2018 vo veku 26 rokov stala starostkou afganského mesta Mejdán Šahr. V roku 2020 jej americké ministerstvo zahraničných vecí udelilo Medzinárodnú cenu ženskej odvahy. Podľa rezortu zahraničia USA bola Gáfáríová najmenej šesťkrát terčom pokusu o atentát.