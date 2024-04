Do Nitry za nábytkom a kvetmi!

Široká ponuka nábytku pod jednou strechou

23.4.2024 (SITA.sk) -Ste fanúšikom klasického štýlu, ktorý je obľúbený najmä pre svoju eleganciu a tvorivosť alebo dávate prednosť jednoduchosti, minimalizmu a čistému dizajnu moderného štýlu? Páči sa vám romantika provensálskeho štýlu, ktorého charakteristickými črtami sú pôvabnosť a prírodné motívy v rôznych podobách? Veľtrh Nábytok a Bývanie je tu pre vás so širokou ponukou oda jedinečných doplnkov do vášho vysnívaného domu či bytu.Navyše nebude chýbať ani výstava, ktorá vtiahne návštevníkov do voňavého pestrofarebného záhradkárskeho raja. Medzi hlavné lákadlá patrí najmä možnosť nakúpiť si od takmerkvetykríky, ovocné stromy, skalničky, sukulenty a potreby pre záhradkárov. Na výstave sa predstaví aj ďalších takmer 100 predajcov s doplnkovým tovarom.Dobré rady nad zlato návštevníkom poskytnú odborníci zo Stavebnej komory SR, Cechu maliarov, Cechu strechárov, Slovenského zväzu záhradkárov, Slovenskej asociácie interiérových dizajnérov.V rámci expozície Fóra dizajnu, ktoré je osvedčeným formátom Slovenského centra dizajnu, sa predstavia dizajnérske diela študentov a študentiek z viacerých vysokých škôl, zostavené kurátorským výberom Wandy Borysko. Téma 25. ročníka je, ktorá ponúka zaujímavý pohľad na bežný život.Návštevníci sa môžu tešiť aj na súťaž, v ktorej je možné vyhrať praktické veci, akými sú posteľ, pohovka, kreslo, stôl so stoličkami, policový regál či grafický návrh interiéru. Stačí vhodiť kupón zo vstupenky do zlosovacieho osudia a mať trochu šťastia pri žrebovaní.Rokmi a kvalitou overený medzinárodný veľtrhvám, spolu s výstavou Gardeniaa predajcami, prinesie množstvo inšpirácie ako si vkusne zariadiť dom, byt aj záhradu.