Do Noci divadiel sa zapoja viaceré slovenské mestá

Banská Bystrica 17. novembra (TASR) - Koncert operných árií, premietanie dokumentu či viaceré divadelné predstavenia, to všetko ponúkne tohtoročná Noc divadiel v Banskobystrickom kraji. Výnimočný program ponúkne toto podujatie v Banskej Bystrici, Zvolene a Banskej Štiavnici.Štátna opera v Banskej Bystrici sa do podujatia zapája komorným koncertom najznámejších operných árií, ktorý sa začne v Bohéma klube Štátnej opery v sobotu o 20. hodine. Banskobystrické Divadlo pod balkónom ponúkne premiéru hry Zvedavý sloník, návštevníkov privíta o 17. hodine.Premiéra dokumentu študentky Janáčkovej akadémie múzických umení v Brne Moniky Chupekovej bude hlavnou témou sobotňajšej Noci divadiel v banskobystrickom Bábkovom divadle na Rázcestí (BDnR). Dokument mapuje medzinárodný festival Bábkarská Bystrica Tour 2018. Dramaturgička divadla Monika Tatarková uviedla, že okrem filmovej premiéry prinesie Noc divadiel v BDnR aj stretnutie festivalovej komunity, spoluorganizátorov a partnerov festivalu, priateľov a priateliek divadla. Program Noci divadiel v BDnR sa začína v sobotu o 18. hodine.Zvolenské Divadlo J. G. Tajovského (DJGT) uvedie v rámci sobotňajšej Noci divadiel 2018 hru Balada pre banditu z obdobia prvej Československej republiky. Je to zároveň príspevok divadla k storočnici vzniku prvého spoločného štátu Čechov a Slovákov. "Storočnicu viažucu sa na rok 1918 sprítomní pred začiatkom predstavenia riaditeľ Múzea SNP v Banskej Bystrici Stanislav Mičev. Atraktívnym spôsobom prepojí témy, ktoré tvoria pozadie kultovej českej hry o koločavskom lúpežníkovi a súvislosti konca prvej svetovej vojny a vzniku ČSR," uviedol umelecký šéf divadla Ján Chalupka. Po skončení predstavenia bude nasledovať symbolická záverečná bodka – spoločné stretnutie hercov a divadelníkov s divákmi pri sviečkach.V Banskej Štiavnici pozýva Divadielko Concordia v rámci celoslovenského projektu otvorených divadiel na dve predstavenia. V sobotu o 19. hodine to bude predstavenie Metamorfózy ženy a v nedeľu (18. 11.) o 15. hodine marionetové predstavenie O zlej princeznej.Noc divadiel sa koná každý rok v tretiu novembrovú sobotu na území viacerých štátov Európy. História podujatia siaha do roku 2008. Tentoraz dátum Noci divadiel pripadol symbolicky na 17. novembra.