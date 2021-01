Do Nórska sa dostanú len občania EÚ s trvalým pobytom v krajine, potrebovať budú aj negatívny test

Cestujúci potrebujú negatívny test

Testovanie na hraničných priechodoch

29.1.2021 (Webnoviny.sk) - Od piatka 29. januára je na územie Nórska povolený vstup iba občanom Európskej únie (EÚ) Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) , ktorí majú na území krajiny povolený pobyt alebo naň majú závažný dôvod. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) o tom informuje na svojej webovej stránke. Za závažný dôvod sa považuje napríklad návšteva maloletého dieťaťa, partnera či tranzit cudzincov cez územie Nórska do iných krajín EHP, ktorí neopustia letiskový tranzit.Podľa rezortu diplomacie sa musia všetky tieto osoby preukázať negatívnym testom na ochorenie COVID-19, nie starším ako 24 hodín. Zároveň musia povinne absolvovať desaťdňovú karanténu. Potvrdenie o negatívnom teste musí byť vyhotovené buď v nórskom, švédskom, dánskom, anglickom, francúzskom alebo nemeckom. Ak sa cestujúci nebude schopný preukázať testom, môže mu byť vstup do krajiny odopretý.„V prípade príletu do krajiny je potrebné vykonať test v priebehu 24 hodín pred plánovaným odletom a v prípade letu s prestupmi, pred plánovaným odletom prvej časti letu,“ upozorňuje MZVEZ SR. Povinnosť predložiť negatívny test sa nevzťahuje na osoby, ktoré sa preukážu uznaným certifikátom o prekonaní ochorenia COVID-19 v ostatných šiestich mesiacoch pred príchodom do Nórska.Cestujúci sú zároveň povinní preukázať, že majú v Nórsku bydlisko, prípadne im musí zamestnávateľ či klient garantovať poskytnutie ubytovania. Vyžaduje sa tiež registrácia pred príchodom do Nórska, ktorú možno vykonať elektronicky alebo vyplnením registračného tlačiva.Cestujúci sa zároveň musia podrobiť testovaniu na hraničnom priechode pri vstupe do Nórska. Z dôvodu zavedenia testovania na hraniciach sú niektoré menšie hraničné priechody uzavreté.