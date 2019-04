Do novej voľby kandidátov na sudcov ÚS sa prihlásilo sedem uchádzačov

Na snímke uprostred predseda Ústavnoprávneho výboru (ÚPV) Národnej rady SR Róbert Madej. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 12. apríla (TASR) - Do novej voľby kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR je zatiaľ prihlásených sedem uchádzačov. TASR o tom informoval predseda parlamentného ústavnoprávneho výboru Róbert Madej (Smer-SD). Nominácie možno predkladať do pondelka 15. apríla do 16.00 h. Vypočúvanie kandidátov pred výborom sa podľa Madeja predbežne plánuje na 2. a 3. mája.Do novej voľby boli nominovaní Robert Šorl, Peter Straka, Ladislav Duditš, Libor Duľa, Martin Vernarský, Michal Matulník a Martina Jánošíková. Všetci sa do voľby prihlásili opätovne.Voľba kandidátov na ústavných sudcov sa má uskutočniť na májovej schôdzi parlamentu, ktorá sa začne 9. mája. Parlament už volil kandidátov dvakrát, stále však nevybral dostatok uchádzačov. V prvom hlasovaní nezvolili poslanci nikoho, v druhom vybrali osem kandidátov, z ktorých má prezident vymenovať nových sudcov ústavného súdu. Má z nich vybrať štyroch. Naďalej však nebude na ústavnom súde plný počet sudcov (13).Parlament mal zvoliť 18 kandidátov a ponúknuť ich prezidentovi. Na takom vysokom počte sa však nedokázali poslanci zhodnúť. Poslanci tak musia voliť znovu. Momentálne sú na Ústavnom súde SR štyria sudcovia, deviatim sa skončilo funkčné obdobie v polovici februára.