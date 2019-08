Do Ochotského mora vypustili poslednú skupinu veľrýb držaných v zajatí

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Chabarovsk 27. augusta (TASR) - Poslednú skupinu kosatiek dravých, držaných v zajatí v Sredňajskom zálive na ruskom Ďalekom východe, vypustili do Ochotského mora. Oznámil to v utorok Ruský federálny výskumný ústav rybného hospodárstva a oceánografie (VNIRO), z ktorého vyhlásenia cituje tlačová agentúra TASS.uvádza sa vo vyhlásení VNIRO.Štvrtá fáza operácie zameranej na návrat týchto veľrýb do voľného prostredia sa začala 22. augusta. K morskému pobrežiu ich priviezli zo Sredňajského zálivu cez Chabarovský okres a Nikolajevský okres.Od vlaňajšieho leta bolo v Sredňajskom zálive držaných v zajatí 90 bieluh morských a 11 kosatiek dravých určených na predaj do Čile. V istom časom úseku boli tri bieluhy morské a jedna kosatka dravá nezvestné. Podľa vyšetrovateľov došlo k ilegálnemu pytliactvu týchto morských cicavcov.V júni sa začali práce na presune veľrýb na sever od Chabarovskej oblasti s cieľom vypustiť ich do voľného životného prostredia. Prvá skupina dvoch kosatiek dravých a šiestich bieluh morských sa vrátila do svojho prirodzeného biotopu 27. júna, druhá skupina troch kosatiek dravých sa dostala na slobodu 16. júla a tretiu skupinu v počte troch týchto cicavcov vypustili 6. augusta.