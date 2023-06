Do OĽaNO a priatelia sa vracia poslankyňa zo strany Demokrati, Matovič navrhol spájanie aj Hegerovi

aktualizované 30. júna, 13:51



30.6.2023 (SITA.sk) -Predseda hnutia OĽaNO a priatelia Igor Matovič v televízii Ta3 uviedol, že zo strany Demokrati Eduarda Hegera sa do OĽaNO a priatelia vracia istá poslankyňa.Meno nechcel uviesť, no Heger spomenul poslankyňu Martinu Brisudovú (zvolená za hnutie OĽaNO) a vyjadril sa, že do strany Demokrati táto poslankyňa nikdy nevstúpila.Igor Matovič tiež predpokladá, že jeho politický subjekt pôjde do predčasných parlamentných volieb vo volebnej koalícii so stranou Za ľudí V televízii Ta3 ponúkol spájanie aj predsedovi strany Demokrati Eduardovi Hegerovi. Navrhol mu, že môžu mať miesta na kandidátke, prípadne môžu kandidovať v koalícii. Na otázku o prípadnej povolebnej spolupráci Heger uviedol, že si Matoviča vo vláde predstaviť nevie.