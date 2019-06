Do ostrej prevádzky nasadili prvú z nových dieselmotorových jednotiek. Nasledovať bude ďalších 51 vozidiel. V takomto krátkom čase toľko nových vlakov do flotily ZSSK ešte nepribudlo

V Banskobystrickom, Žilinskom a Trenčianskom kraji bude jazdiť 21 nových dieselmotorových jednotiek



Projekt s názvom Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII - 1. časť v hodnote takmer 77 miliónov eur podstatne zvýši úroveň regionálnej dopravy



Prehľad základných informácií k novým DMJ:







Typ vozidla

DMJ 861.0 (trojčlánkové)

DMJ 861.1 (dvojčlánkové)





Počet miest na sedenie

171

115





Počet miest na státie

120

80





Max. prevádzková rýchlosť

140 km/h

140 km/h





Počet obstaraných kusov

7

14





Nasadenie

Banskobystrický, Žilinský a Trenčiansky kraj

Banskobystrický, Žilinský a Trenčiansky kraj





Dodávateľ

ŽOS Vrútky, a.s. (SR)

ŽOS Vrútky, a.s. (SR)







Zrealizované a plánované investície súčasného manažmentu ZSSK do vozidlového parku v celkovom objeme cca 383 mil. eur:

25 ks moderných elektrických jednotiek – projekt EÚ



celkový objem: 160 miliónov eur



predpokladané dodanie prvej jednotky: 2020 (dodávky 2020 – 2022)



nasadzovanie: regionálna doprava Žilinský kraj



21 ks dieselmotorových jednotiek – projekt EÚ



celkový objem: 77 miliónov eur



predpokladané dodanie prvých vozidiel: druhý kvartál roka 2019



nasadzovanie: regionálna doprava Banskobystrický samosprávny kraj



5 nových elektrických jednotiek a 1 multifunkčný rušeň



celkový objem eur: 38,8 milióna eur



predpokladané dodanie: grafikon 2020/2021



nasadzovanie: Vysoké Tatry



35 ks novovyrobených osobných vozňov série Ampz (7 ks) a série Bmpz (28 ks)



celkový objem eur: cena za 1 ks približne 1,89 milióna eur



predpokladané dodanie: v priebehu rokov 2018 – 2021



nasadzovanie: diaľková doprava (Žilina – Praha; Bratislava – Košice)



50 ks modernizovaných osobných vozňov série Bmz



celkový objem eur: cena za 1 ks = 748 500 eur



predpokladané dodanie: v priebehu rokov 2018 – 2021



nasadzovanie: diaľková doprava (Žilina – Praha; Bratislava – Košice)



34 ks diaľkových vozňov série Apeer (14 ks) a série Bpeer (20 ks) – renovácia vo vlastnej réžii



celkový objem eur: 3,5 milióna eur (predpokladané náklady na 1 vozeň = 100-tisíc eur)



dodanie: zákazka má byť hotová do konca roka 2019



nasadzovanie: diaľková doprava (Budapešť – Košice; Ostrava – Žilina – Banská Bystrica; Praha – Žilina; Bratislava – Zvolen – Košice; Bratislava – Žilina – Košice)



SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 10. júna (WebNoviny.sk)Moderná a environmentálne ohľaduplná doprava na regionálnych tratiach, vyšší komfort a kultúra cestovania, zvýšenie bezpečnosti a spoľahlivosti dopravy. To všetko si Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) sľubuje od nových vozidiel, ktoré už tento mesiac začnú postupne pribúdať do jej flotily. Pôjde o 21 kusov dieselmotorových jednotiek (DMJ) radu 861, ktoré v nasledujúcich troch rokoch výrazne prispejú ku kvalite služieb národného dopravcu v Banskobystrickom, Žilinskom a Trenčianskom kraji. Spolu s ďalšími 31 novými vozidlami (25 elektrických jednotiek, 5 hybridných elektrických vozidiel a 1 multifunkčný rušeň pre TEŽ a OŽ) pôjde v zmienenom období o najvýraznejšiu modernizáciu vozidlového parku v histórii ZSSK v takomto krátkom čase.Dodanie jednotiek je výsledkom projektu "Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII - 1. časť". Na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Kohézneho fondu Európskej únieZ 10. 11. 2017 získala ZSSK príspevok v hodnote 74 835 328,10 eur, celková hodnota projektu je76 999 000 eur (bez DPH). Sumu 2 163 671,90 eur (bez DPH) doplní národný dopravca z vlastných zdrojov. Dodávateľom moderných dieselmotorových jednotiek je slovenská spoločnosť ŽOS Vrútky. Do vozidlového parku ZSSK by malo všetkých 21 dieselmotorových jednotiek pribudnúť postupne – deväť v roku 2019, dvanásť v roku 2020.Nízkopodlažné DMJ s dieselhydrodynamickým prenosom výkonu sú určené na zabezpečenie dopravy na neelektrifikovaných regionálnych tratiach. Majú dvojakú koncepciu – dlhšie (typ 861.0, ktorý tvoria dva krajné hnacie vozne a jeden vložený) a kratšie (typ 861.1, ktorý tvoria dva krajné hnacie vozne). DMJ 861.0 disponujú kapacitou 171 miest na sedenie a 120 miest na státie, DMJ 861.1 majú 115 miest na sedenie a 80 miest na státie.Všetky dieselmotorové jednotky sú vybavené klimatizáciou, wi-fi pripojením na internet, informačnýmA komunikačným systémom pre cestujúcich, kamerovým systémom a systémom na počítanie cestujúcich. Prispôsobené sú osobám so zdravotným znevýhodnením a s obmedzenou schopnosťou pohybu. V porovnaní so starším typom DMJ majú väčší počet miest pre bicykle (5 ks namiesto 2 ks pri DMJ 861.0), nový výstražný a komunikačný systém a nástupné dvere s elektrickým pohonomS integrovaným výsuvným schodíkom pre pohodlné nastupovanie a vystupovanie cestujúcich. Zmeny oproti starším typom DMJ spočívajú najmä v aplikovaní železničných noriem TSI súvisiacich s protipožiarnou bezpečnosťou. V prípade DMJ 861.1. ide o zmeny vnútorného usporiadania vychádzajúce z dvojdielnej koncepcie vozidla.ZSSK si zmluvne zabezpečila, aby bola pri nových vozidlách dosiahnutá čo najvyššia prevádzkyschopnosť, t. j. minimálne na 95 %. V opačnom prípade nastupujú dohodnuté sankcie.Zaujímavou súčasťou výbavy nových DMJ je napríklad systém počítania cestujúcich, ktorý pracuje nonstop na princípe infračerveného žiarenia a umožňuje počítanie nastupujúcich a vystupujúcich na každej zastávke, evidenciu počtu cestujúcich medzi stanicami a počítanie osôb zo všetkých vstupných dverí. To všetko anonymne – bez toho, aby sa dala určiť identita cestujúcich.DMJ vychádzajú v ústrety cestujúcim so zníženou schopnosťou pohybu, ktorým sú prispôsobené nielen svojou nízkopodlažnosťou, ale aj vyhovujúcimi toaletami. V každej jednotke sa nachádzajú dve miesta pre invalidné vozíky.hovorí Filip Hlubocký, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK.dopĺňa Peter Malec, predseda predstavenstva spoločnosti ŽOS Vrútky.Ďalšie podrobnosti o tomto europrojekte sú zverejnené na webovej stránke národného dopravcu: http://www.slovakrail.sk/sk/o-spolocnosti/projekty-eu/modernizacia-zkv-opii-1-cast.html Inzercia