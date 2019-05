Do parlamentu v Dánsku by sa dostala nová protiislamská strana

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kodaň 6. mája (TASR) - Dánska krajne pravicová strana Tvrdá línia, ktorá chce zakázať islam a deportovať tisíce Moslimov, by sa v nasledujúcich parlamentných voľbách dostala do dánskeho parlamentu. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu verejnej mienky inštitútu Voxmeter, ktorý bol zverejnený v pondelok, informovala agentúra Reuters.Novú stranu Tvrdá línia založil v roku 2017 právnik Rasmus Paludan, ktorý vzbudil pozornosť verejnosti, keď na YouTube zverejnil protiislamské videá. Paludan provokoval napríklad aj opakovaným verejným pálením Koránu, ktorý občas zabalil aj do slaniny, čo sám označoval za dôkaz slobody prejavu.Podľa najnovšieho prieskumu inštitútu Voxmeter by Tvrdá línia vo voľbách získala 2,4 percenta hlasov, čo by stačilo na prekonanie dvojpercentnej hranice zvoliteľnosti. Dva ďalšie prieskumy zverejnené minulý týždeň takisto ukázali, že strane by sa podarilo získať kreslá v dánskom parlamente. Tvrdá Línia by podľa nich dosiahla podporu 2,7, respektíve 3,9 percenta hlasov.Takýto výsledok by bol podľa agentúry Reuters ranou pre najväčšie populistické zoskupenie v krajine, Dánsku ľudovú stranu (DF), ktorá je na politickej scéne už celé desaťročia a taktiež vystupuje proti prisťahovalectvu.Strana Tvrdá línia už získala od Dánov približne 20.000 podpisov potrebných na účasť v parlamentných voľbách, ktoré sa budú konať najneskôr 17. júna tohto roku.V apríli dánska polícia zadržala 23 ľudí v súvislosti s nepokojmi, ktoré vypukli počas demonštrácie organizovanej Paludanom. Dánsky premiér Lars Lökke Rasmussen túto krajne pravicovú demonštráciu odsúdil.Paludanovi dánsky súd tento rok udelil 14-dňový podmienečný trest odňatia slobody za rasistické vyjadrenia na adresu hovorcu medzinárodného aktivistického hnutia Black Lives Matter (BLM). Paludan sa proti rozsudku odvolal.