Do platnosti vstúpili nové pravidlá pre preclievanie, ruší sa aj oslobodenie zásielok od DPH

Kupujúci si preclenie vybavia sami

DPH z každej zásielky

1.7.2021 (Webnoviny.sk) - Od 1. júla platia vo všetkých krajinách Európskej únie nové pravidlá pre preclievanie. Do platnosti vstúpil projekt e-commerce. Zásielky z tretích krajín je tak potrebné povinne precliť. Pravidlá pre clo sa nemenia, kupujúci ho zaplatí až od hodnoty tovaru nad 150 eur.Ruší sa však oslobodenie od dane z pridanej hodnoty (DPH), daň je potrebné zaplatiť pri každej zásielke z tretej krajiny. V tlačovej správe to uviedla hovorkyňa finančnej správy Martina Rybanská . Projekt e-commerce má vytvoriť spravodlivejšie podmienky na trhu a odstrániť narúšanie hospodárskej súťaže medzi predávajúcimi/dodávateľmi z Európskej únie a tretích štátov.Ku každému tovaru, ktorý si kupujúci objednajú z tretej krajiny, je od 1. júla potrebné podať elektronické colné vyhlásenie. Kupujúci tak môžu po novom urobiť sami prostredníctvom nového e-commerce portálu.„Nemusia tak už využívať služby externých prepravných spoločností," povedala Rybanská. Zjednodušené preclievanie sa týka iba zásielok, pri ktorých vnútorná hodnota tovaru nie je vyššia ako 150 eur a tovar nesmie byť predmetom zákazov a obmedzení.Pravidlá pre clo sa nemenia, clo kupujúci zaplatí až pri zásielke presahujúcej hodnotu 150 eur. Ruší sa však oslobodenie od DPH pri zásielkach do 22 eur, teda z každej zásielky z tretích krajín bude kupujúci musieť odviesť DPH.Urobiť tak môže dvomi spôsobmi. Buď DPH zaplatí priamo pri objednaní tovaru, alebo ak nie je predajca registrovaný v niektorom z členských štátov EÚ, DPH zaplatí klient priamo colným orgánom v krajine skončenia prepravy. Zrušenie oslobodenia zásielok od DPH by malo priniesť do štátneho rozpočtu v druhom polroku tohto roka 11 miliónov eur, v roku 2022 by to mohlo byť 23 miliónov eur.