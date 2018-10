Do platnosti vstupuje zmena zákona v prospech ľudí s poruchou čítania

Ilustračné foto. Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. októbra (TASR) – Knihy, vrátane tých v audio podobe, ale aj noviny a časopisy, sú od štvrtka dostupnejšie pre tých, ktorí v dôsledku zrakového či iného problému trpia poruchou čítania. Umožní im to novela autorského zákona, ktorá vstúpila do platnosti.Legislatívna úprava zavádza povinnú výnimku z autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom v prospech nevidiacich, zrakovo postihnutých alebo postihnutých inou poruchou čítania, ale aj neziskových organizácií (knižnica, archív, škola), ktoré sa venujú napĺňaniu ich potrieb. Novela im umožňuje vytvárať kópie určené výhradne pre vlastnú potrebu osoby či osôb s poruchou čítania v im prístupnej forme. Súčasne novelizovaný zákon reguluje aj obeh a výmenu rozmnoženín diel a iných predmetov ochrany v prístupných formátoch na vnútornom trhu Európskej únie, ako aj na medzinárodnej úrovni.Legislatívna zmena, ktorú poslanci Národnej rady SR schválili 14. júna, je transpozíciou smernice Európskeho parlamentu (EP) a Rady Európskej únie (EÚ), odvodenej od Marakéšskej zmluvy o povolených spôsoboch použitia diel s autorskou ochranou v prospech nevidiacich, slabozrakých či ďalších postihnutých inou poruchou čítania. Účinnosť k 11. októbru 2018 zodpovedá lehote na transpozíciu smernice. Právnou normou sa tiež ruší správny poplatok za zápis do zoznamu periodickej tlače a za zápis zmeny v zozname periodickej tlače pri zmene vydavateľa alebo názvu periodickej tlače.