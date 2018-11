Do polovice budúceho týždňa sa rozhodne, či ČSSD bude v koalícii s ANO

Predseda strany ČSSD Jan Hamáček, archívna snímka. Foto: TASR Michal Svítok Foto: TASR Michal Svítok

Praha 15. novembra (TASR) - Česká strana sociálnodemokratická (ČSSD) sa do polovice budúceho týždňa rozhodne, či zostane v koalícii s hnutím ANO premiéra Andreja Babiša. Pre portál iDNES.cz to v piatok uviedla podpredsedníčka strany Kateřina Valachová.Hovorca ČSSD Petr Vurbs potvrdil, že to je aj názor šéfa strany Jana Hamáčka, ktorý sa popoludní stretne s prezidentom Milošom Zemanom.povedala Valachová.dodala.Vládna kríza v ČR podľa iDNES.cz vypukla po tom, že došlo k eskalácii kauzy Čapí hnízdo, keď televízia Seznam TV odvysielal program, v ktorom hovorila so synom premiéra Andrejom Babišom mladším, ktorý v súčasnosti žije vo Švajčiarsku.Babišov syn tvrdí, že ho spolupracovníci jeho otca pre kauzu Čapí hnízdo držali na Kryme. V reportáži povedal aj to, že podpisoval dokumenty týkajúce sa farmy Čapí hnízdo, ale nevedel, čo podpisuje.Premiér Babiš sa proti tomu ohradil. Médiám poslal vyhlásenie, že jeho syn z prvého manželstva je psychicky chorý. V stredu povedal, že syn trpí schizofréniou, s ktorou bol hospitalizovaný už v roku 2015.Šesť opozičných strán vyzvalo Babiša, aby v súvislosti s kauzou až do jej vyšetrenia odstúpil. Zároveň zvolalo mimoriadnu schôdzu parlamentu o vyslovení nedôvery Babišovmu kabinetu.