Do pondelka večera nie je možný vjazd nákladných áut do Maďarska

Ilustračné foto Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. augusta (TASR) – Do pondelka (20.8.) 22.00 h nie je pre štátny sviatok možný prejazd a vjazd nákladných motorových vozidiel nad 7,5 t na územie Maďarska. Upozorňuje na to Krajský dopravný inšpektorát v Bratislave. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff.Polícia žiada vodičov nákladných vozidiel, ktorí smerujú do Maďarska cez Bratislavu, aby zostali stáť na najbližšom možnom parkovisku a v ceste pokračovali, až keď bude možný plynulý prejazd cez hranice.