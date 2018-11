Do poslaneckých lavíc sa v Nitre vráti polovica súčasných poslancov

Ilustračná snímka. Foto: TASR Milan Drozd Foto: TASR Milan Drozd

Nitra 11. novembra (TASR) – V 31-člennom nitrianskom mestskom zastupiteľstve bude v nasledujúcom volebnom období pôsobiť 21 nezávislých poslancov. Voliči svoj hlas odovzdali 11 nezávislým poslancom a 11 nezávislým poslancom Tímu Hattas. Medzi zvolenými poslancami je aj novozvolený primátor Marek Hattas, ktorého by mal v zastupiteľstve nahradiť poslanec Ján Vančo za koalíciu Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), Sloboda a Solidarita (SaS), Šanca, Sme rodina - Boris Kollár, Kresťanskodemokratické hnutie (KDH). Koalícia tak obsadí namiesto piatich šesť poslaneckých kresiel. Troch zástupcov bude mať koalícia Smer-SD, Slovenská národná strana (SNS). Do zastupiteľstva sa podľa zápisnice mestskej volebnej komisie dostala aj jedna poslankyňa za stranu NOVA.V mestskom zastupiteľstve bude rovnako ako doteraz šesť žien a 24 mužov. Poslanecké mandáty obhájilo 15 súčasných poslancov. Do zastupiteľstva sa neprebojoval súčasný primátor Jozef Dvonč, ktorý po 12 rokoch končí aj na primátorskom poste. V zozname voličov bolo zapísaných 68.698 voličov, celková účasť dosiahla 43,11 percenta. V predchádzajúcich komunálnych voľbách v roku 2014 predstavovala volebná účasť 26,49 percenta.Voliči si vyberali svojich zástupcov v siedmich volebných obvodoch. V prvom volebnom obvode bude záujmy občanov obhajovať Miroslav Gut (nezávislý). V druhom volebnom obvode zvolili občania Mareka Hattasa (Tím Hattas, nezávislý), ktorého by mal nahradiť Ján Vančo (OĽaNO, SaS, Šanca, Sme rodina - Boris Kollár, KDH). Ďalšími poslancami budú nezávislí kandidáti Tímu Hattas Erik Král, Peter Mezei, Roman Ágh a Oliver Pravda, šiestym poslancom je Ján Greššo (OĽaNO, SaS, Sme rodina, Šanca, KDH). Tretí volebný obvod budú zastupovať Róbert Rathouský (nezávislý) a Jozef Slíž (Smer-SD, SNS). V štvrtom volebnom obvode získali dôveru voličov nezávislí Pavol Obertáš, Petra Ajdariová, Marta Rácová, Janka Buršáková a nezávislí kandidáti Tímu Hattas Tomáš Jursa a Peter Bakay. K nim zasadnú nominanti OĽaNO, SaS, KDH, Sme rodina, Šanca Miloš Dovičovič a František Hollý.Piaty volebný obvod budú zastupovať Daniel Balko (OĽaNO, SaS, KDH, Sme rodina, Šanca), nezávislý poslanec Ladislav Turba a nezávislí poslanci Tímu Hattas Dávid Moravčík a Jarmila Králová. Záujmy šiesteho volebného obvodu budú zastupovať Miloslav Hatala (OĽaNO, SaS, KDH, Sme rodina, Šanca), Adriana Filipová (nezávislá) a Pavel Varga (Smer-SD, SNS). Za siedmy volebný obvod zasadnú do mestského parlamentu nezávislí Štefan Štefek, Peter Košťál, Peter Oremus, nezávislí poslanci Tímu Hattas Michaela Hefková a Filip Barbarič, Anna Šmehilová (Nova) a Jozef Stümpel (Smer-SD, SNS).