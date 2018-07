Do práce na bicykli chodilo vyše 3000 Bratislavčanov

Ilustračné foto. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 27. júla (TASR) - Do kampane Do práce na bicykli sa v Bratislave tento rok prihlásilo vyše 3000 jednotlivcov a najazdili spolu takmer 450.000 kilometrov. Vďaka tomu nevyprodukovali vyše 150.000 kilogramov CO2. Informovala o tom hovorkyňa Bratislavy Zuzana Onufer.spresnila Onufer. Do akcie sa mohli prihlásiť súťažiace dva- až štvorčlenné tímy v rámci firiem, inštitúcií a organizácií.V rámci Slovenska sa do akcie prihlásilo najviac jednotlivcov (262) zo Železničnej spoločnosti Slovensko. Na Magistráte hlavného mesta SR Bratislavy to bolo 22 zamestnancov, ktorí vytvorili šesť tímov.povedal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal. Avizuje spustenieDo práce na bicykli je národná kampaň, ktorej hlavným cieľom je podporiť rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách. Tiež vyzvať samosprávy na Slovensku, aby vytvárali kvalitné podmienky pre ekologické druhy dopravy v meste, motivovať zamestnávateľov, aby budovali vo svojich sídlach vhodné podmienky pre zamestnancov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli, a pritiahli svojím príkladom aj ďalších kolegov.Vyhlasovateľom súťaže je národný cyklokoordinátor Peter Klučka, Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Koordinátorom a odborným garantom súťaže je Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica.