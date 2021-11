Do predajní prichádza inovovaná značka Dobrý ježko. Stoja za ňou slovenskí ovocinári

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.11.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenskí pestovatelia ovocia prinášajú na trh inovovanú maloobchodnú značku Dobrý ježko, ktorá ponúka prémiovú kvalitu výlučne zo slovenských sadov. Pod touto značkou nájdu spotrebitelia úrodu ovocinárskeho družstva Bonum, ktoré na Slovensku spája 16 pestovateľov jabĺk, hrušiek, kôstkovín a drobného ovocia. Spojenie má pestovateľom pomôcť v náročných rokovaniach so zástupcami obchodu aj zvýrazniť vysoký štandard ovocia pestovaného v sadoch na Slovensku."Vzhľadom na špecifické postavenie Slovenska sa musíme vysporiadať s tlakom európskych ovocinárskych mocností, akými je napríklad Poľsko. Spoločnou značkou chceme poukázať na unikátne kvalitatívne aj chuťové vlastnosti našej domácej produkcie. Tohtoročná úroda sa nesie v znamení vysokej kvality a práve Dobrý ježko ponúka z nej to najlepšie. Kúpou ovocia tejto značky máte istotu najvyššej kvality a 100 % slovenského pôvodu," hovorí predseda Ovocinárskej únie SR Marián Varga, ktorý je zároveň jedným z iniciátorov značky Dobrý ježko. "Veríme, že značka zaujme spotrebiteľov aj našich partnerov v obchodných reťazcoch, ktorí sa systematicky venujú podpore slovenských výrobkov. Dobrý ježko by nemal chýbať v žiadnej dobrej maloobchodnej sieti."Ovocinárske družstvom Bonum pôsobí na trhu od roku 2002. Aktuálne zastrešuje 16 členov z celého Slovenska. Skupina zamestnáva viac ako 300 ľudí v trvalom pracovnom pomere a ďalších 1 200 sezónnych pracovníkov. Družstvo ročne vyprodukuje viac ako 23 miliónov kg ovocia: ťažiskovo jabĺk, ale tiež hrušiek, kôstkovín a drobného ovocia. Členovia družstva pestujú viac než 35 odrôd jabĺk. Okrem tradičných, sú to aj značkové odrody ako Evelina, Kiku, a tiež inovácie, ku ktorým patrí novinka Smeralda®.Medzi členmi Ovocinárskeho družstva Bonum patria veľkí pestovatelia, rodinné farmy aj samostatne hospodáriaci roľníci. V roku 2020 družstvo obhospodarovalo 716 ha, čo predstavuje 16 % z výmery intenzívnych sadov na Slovensku. Ročná produkcia ovocia družstva predstavuje takmer 69 % z celkovej produkcie na Slovensku.Členovia Ovocinárskeho družstva Bonum: Agrislov s. r.o., Berrys spol. s.r.o., Bioplant, s.r.o., Boni Fructi, s.r.o., Csicsói Alma, s.r.o., Danubius Fruct, s.r.o., Dunaj Fruit, s.r.o., European Fruit Group, s.r.o.,Chladob, s.r.o., Plantex s.r.o., Pomi, s.r.o., Tribeč Fruit, s.r.o., Slovberry, s.r.o., Žitava fruct, s.r.o., Vimma, s.r.o., Štefan a Ondrej Ťažárovci.Informačný servis