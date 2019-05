Do predčasných volieb na Ukrajine ide aj Savčenková

Nadija Savčenková, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kyjev 30. mája (TASR) - Poslankyňa ukrajinského parlamentu Nadija Savčenková potvrdila, že jej strana sa zúčastní na predčasných parlamentných voľbách, ktoré sa na Ukrajine budú konať 21. júla.V rozhovore pre televízny kanál 112 Ukrajina poslankyňa potvrdila, že jej strana pôjde do volieb pod svojím známym názvom Spoločensko-politická platforma Nadije Savčenkovej. Spresnila, že termín zjazdu strany zatiaľ nie je určený.Savčenková sa na jar tohto roku ocitla vo väzbe, keď ju predtým parlament zbavil poslaneckej imunity a vydal na trestné stíhanie v súvislosti s obvinením z plánovania prevratu a teroristického útoku na Ukrajine.Savčenková tieto obvinenia odmietala a tvrdila, že ide o pokus vlády bývalého ukrajinského prezidenta Petra Porošenka zbaviť sa jej ako politickej rivalky pred marcovými prezidentskými voľbami.Savčenková bola v minulosti ukrajinskou národnou ikonou po tom, ako bola väznená takmer dva roky v Rusku v súvislosti s usmrtením dvoch novinárov na východe Ukrajiny.Zámer zúčastniť sa na voľbách oznámilo v stredu aj Hnutie nových síl, ktoré založil bývalý gruzínsky prezident a exgubermnátor Odeskej oblasti na juhu Ukrajiny Michail Saakašvili. Do tejto funkcie ho vymenoval vtedajší prezident Petro Porošenko, s ktorým sa však neskôr názorovo rozišiel.V roku 2017 gruzínskemu exprezidentovi odobrali ukrajinské občianstvo a z krajiny ho vyhostili. Stal sa tak človekom bez občianstva, keďže už dva roky predtým prišiel o občianstvo aj vo svojom rodnom Gruzínsku. Po vypovedaní z Ukrajiny sa zdržiaval v Holandsku.Nový ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý sa ešte počas predvolebnej kampane vyjadril o Saakašvilim pochvalne, mu začiatkom týždňa vrátil ukrajinské občianstvo.Saakašvili, ktorý sa v stredu vrátil do Kyjeva, oznámil, že on sám vo voľbách kandidovať nebude. Vyjadril však pripravenosť prispieť k obrode politickej scény na Ukrajine, "k úplnému oslobodeniu sa od ľudí, ktorí Ukrajinu vyplienili". Uviedol, že urobí všetko pre to, aby pre tento cieľ získal "veľa nových ľudí".Zelenského politická strana Sluha národa vo štvrtok oznámila nábor kandidátov pre predčasné voľby do Najvyššej rady, informovala agentúra Ukrinfom. Hlavným kritériom je slušnosť, čestnosť a zodpovednosť, uvádza sa v správe. Nábor bude trvať do 2. júna.Ukrinform s odvolaním sa na šéfa volebného štábu strany Sluha národa Olexandra Kornijenka uviedol, že kandidáti budú musieť prejsť štyrmi úrovňami kontroly: bude sa preverovať ich minulosť a prípadné kontakty s korupčným prostredím; ich čestnosť; ich pracovitosť a hodnotenie v straníckych primárkach.Zelenskyj minulý týždeň po svojom nástupe do funkcie podpísal výnos o rozpustení súčasného parlamentu a vypísal predčasné voľby, ktoré sa na Ukrajine budú konať 21. júla.