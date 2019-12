Do prezidentského duelu idú Milanovič a Grabarová-Kitarovičová

Chorvátska prezidentka a prezidentská kandidátka Kolinda Grabarová-Kitarovičová hádže do urny svoj hlas počas hlasovania v prezidentských voľbách vo volebnej miestnosti v Záhrebe 22. decembra 2019. Voliči v Chorvátsku hlasujú v nedeľu v prezidentských voľbách iba krátko pred tým, ako sa Záhreb ujme polročného rotujúceho predsedníctva v Rade Európskej únie. Podľa prieskumov verejnej mienky má najviac preferencií dosluhujúca chorvátska prezidentka Kolinda Grabarová-Kitarovičová, ktorá je nominantkou svojej vládnucej strany Chorvátske demokratické spoločenstvo (HDZ). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Záhreb 22. decembra (TASR) - Do druhého, januárového kola prezidentských volieb v Chorvátsku postúpili v nedeľu bývalý premiér Zoran Milanovič a súčasná prezidentka Kolinda Grabarová-Kitarovičová. Vyplýva z to z predbežných výsledkov získaných na základe exit pollov, informovala tlačová agentúra DPA.Milanovič (53), sociálny demokrat, získal 29,6 percenta hlasov, kým konzervatívnu Grabarovú-Kitarovičovú (51) podporilo 26,4 percenta voličov. Na treťom mieste so ziskom 24,1 percenta skončil spevák a stredopravicový politik Miroslav Škoro (57). Keďže žiadny z kandidátov nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov, Milanovič a Grabarová-Kitarovičová sa stretnú v druhom kole, ktoré sa bude konať 5. januára.Volebné miestnosti sa zatvorili o 19.00 h SEČ, dopĺňa tlačová agentúra Hina. Ústredná volebná komisia zverejní prvé neúplné výsledky približne o hodinu nato a bude ich v priebehu noci aktualizovať.Milanovič je kandidátom Sociálnodemokratickej strany Chorvátska (SDP), Grabarovú-Kitarovičovú nominovalo vládnuce Chorvátske demokratické spoločenstvo (HDZ) a Škoro vystupuje ako nezávislý kandidát. O post hlavy štátu sa uchádzalo ďalších sedem kandidátov.Išlo už o siedme prezidentské voľby od vyhlásenia nezávislosti Chorvátska od Juhoslávie v roku 1991. Voliči hlasovali aj v 47 zahraničných krajinách. O novom prezidentovi rozhodovalo 3,8 milióna oprávnených voličov.Mandát súčasnej hlavy štátu sa skončí 19. februára 2020. Chorvátsky prezident má prevažne reprezentatívne právomoci; nemôže vetovať zákony, má však slovo v oblasti zahraničnej politiky a je šéfom armády. Riadenie štátu primárne spočíva na pleciach vlády.