Do prievidzkých škôl malo v septembri nastúpiť viac prvákov ako vlani

Prievidza 10. mája (TASR) - Do školských lavíc siedmich základných škôl (ZŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza by malo v septembri tohto roka po prvý raz zasadnúť viac detí ako minulý rok. Povinnú školskú dochádzku by malo začať plniť 329 chlapcov a dievčat, vlani ich bolo 320. Vyplýva to zo štatistiky mestského úradu, o ktorej informoval hovorca mesta Michal Ďureje.uviedol Ďureje.V porovnaní s rokom 2018 sa podľa neho počet zapísaných detí zvýšil o 25.ozrejmil.Najviac detí - 79 prišlo na zápis v ZŠ na Ulici S. Chalupku. Najmenej chlapcov a dievčat, a to 32, prišlo na zápis do ZŠ na Ulici P. J. Šafárika. Najviac prvákov by mala mať ZŠ na ulici Energetikov, a to 67, najmenej - 25 ZŠ na Ulici P.J. Šafárika.