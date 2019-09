Do prístavu Solún dorazila z Lesbosu loď so 635 migrantmi

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Solún 2. septembra (TASR) - Loď Caldera Vista vezúca 635 ľudí, väčšinou afganské rodiny, z preplneného tábora Moria na gréckom ostrove Lesbos dorazila v pondelok do severogréckeho prístavného mesta Solún na pevnine. Evakuáciu zorganizovali grécki predstavitelia a pracovníci OSN. Podmienky v tábore sú totiž pre preľudnenosť a spaľujúce horúčavy už neznesiteľné, napísala tlačová agentúra AFP.Úrady odtiaľ autobusmi prevážali žiadateľov o azyl do utečeneckého tábora v Nea Kavala viac na severe Grécka, v ktorom už žije ďalších 1000 ľudí.Abdul Tamím Azímí, 24-ročný mladík z Afganistanu, povedal, že v utečeneckom tábore Moria na Lesbose v Egejskom mori strávil s rodičmi a dvoma súrodencami deväť zúfalých mesiacov a na nový tábor sa teší.vyhlásil v pondelok pre tlačovú agentúru Associated Press (AP).dodal Azímí.Podľa iných migrantov bol život v tábore MoriaDruhú loď z Lesbosu s názvom Aqua Blue a s 800 ľuďmi na palube očakávajú v Solúne v utorok skoro ráno.O evakuáciu migrantov z tábora na Lesbose rozhodla grécka vláda na sobotňajšom krízovom zasadnutí. Prednosť dostali neplnoleté osoby bez sprievodu dospelého a ďalší bezbranní ľudia.