Do programu Slovenskej basketbalovej ligy sa vráti Zápas hviezd

Bratislava 4. novembra (TASR) – Po ročnej prestávke sa do programu Slovenskej basketbalovej ligy vráti Zápas hviezd, tzv. All-Star Game. To najlepšie nielen z domácej súťaže, ale po novom aj zo súťaže juniorov, sa opäť stretne na jednom mieste, konkrétne 18. decembra v levickej športovej hale.Organizácie podujatia sa zhostil basketbalový klub Patrioti Levice spolu s Michalom Červenákom. Naposledy sa Zápas hviezd uskutočnil v decembri 2017 na bratislavských Pasienkoch. "Nápad organizácie All-Star zápasu vznikol pri debate, aby sme spojili naše sily a schopnosti. Po prvých rozhovoroch sme si vytýčili určité smerovanie a predstavu o tom, ako by to malo vyzerať. Ide nám o koncepciu. Chceli by sme totiž toto podujatie organizovať niekoľko rokov po sebe. Verím, že sa nám podarí zorganizovať skvelé predstavenie a šou,“ prezradil jeden z organizátorov Michal Červenák.Vrcholom bohatého programu bude All-Star duel Slovenskej basketbalovej ligy, v ktorom nastúpia Slováci proti výberu cudzincov.myslí si riaditeľ SBL Peter Mičuda.Ako načrtli organizátori podujatia, prvým krokom bude výber trénerov a ich asistentov. Následne začne selekcia hráčov a platí pravidlo, že každý klub bude mať svoje zastúpenie a z jedného tímu môžu hrať maximálne traja hráči. Okrem samotných zápasov nebudú chýbať ani tradičné individuálne súťaže - smečiarska, trojkárska a v zručnostiach. Na fanúšikov čaká aj kultúrny program.