Do projektu Adorácia rodín za rodiny sa zapojili už tisícky ľudí

Bratislava 14. augusta (TASR) - Niekoľko tisíc ľudí sa už zapojilo do projektu Adorácia rodín za rodiny. Ide o štafetovú modlitbu pred vystavenou Oltárnou sviatosťou. Myšlienkou iniciatívy je, aby sa každý deň tohto roka v nejakej farnosti alebo reholi na Slovensku konala nepretržitá 12-hodinová modlitba pred sviatosťou s úmyslom modlitby za rodiny. TASR o tom informovala Konferencia biskupov Slovenska.Modlitbová reťaz sa začala 1. januára adoráciou, keď sa modlilo spoločenstvo rodín z farnosti Trenčín-Juh. Odvtedy sa modlia veriaci nepretržite každý deň vždy v inej farnosti či reholi.poznamenala jedna z organizátoriek podujatia Michaela Nemcová.Do adorácie sa za vyše pol roka zapojilo 25 rehoľných spoločenstiev, jedna zahraničná farnosť v Prahe, desiatky farností a obcí na celom Slovensku. Záujem zapojiť sa prejavila aj slovenská farnosť sv. Cyrila a Metoda v Kanade. Od septembra by sa malo do adorácie zapojiť aj niekoľko cirkevných škôl.Podľa slov organizátorov sú zatiaľ spomedzi okresov najsilnejšie zastúpené okres Bratislava, Trnava, Žilina a Čadca.dodala Nemcová.