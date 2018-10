Do Rady OSN pre ľudské práva zvolili nových členov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 13. októbra (TASR) - Filipíny sa v piatok stali jedným z nových členov Rady OSN pre ľudské práva, a to aj napriek kritike za nerešpektovanie ľudských práv v tejto ostrovnej krajine. Informovala o tom agentúra DPA.Účastníci 73. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN zvolili okrem Filipín za členov Rady OSN pre ľudské práva ešte ďalších 17 členských štátov, a to na roky 2019-21. Novými členmi sa tak stali Argentína, Bahamy, Bangladéš, Bahrajn, Bulharsko, Burkinu-Faso, Česko, Dánsko, Eritrea, Filipíny, Fidži, India, Kamerun, Rakúsko, Somálsko, Togo, Uruguaj a Taliansko. Svojich právomocí sa ujmú 1. januára 2019.Kandidatúry všetkých 18 krajín boli odsúhlasené v rámci regionálnych skupín, pričom kandidáti nemali konkurentov,Ako poznamenala DPA, mimovládna organizácia Human Rights Watch (HRW) apelovala na hlasujúce krajiny, aby nepodporili kandidatúru Eritrey a Filipín. Znepokojenie HRW vyvolali aj kandidatúry Bahrajnu a Kamerunu.Hovorca OSN Farhan Haq v reakcii na to uviedol, že je na členských štátoch, aby rozhodli, kto bude zvolený do rady, a za toto svoje rozhodnutie budú aj niesť zodpovednosť.Voľbu nových členov Rady OSN pre ľudské práva kritizovala i veľvyslankyňa USA pri OSN Nikki Haleyová, ktorá nové zloženie označila za podozrivé, pričom hlasovanie Valného zhromaždenia považuje za zlé rozhodnutie.Spojené štáty v júni tohto roku oznámili, že vystupujú z Rady OSN pre ľudské práva. Haleyová vtedy kritizovala členstvo takých krajín v rade ako Čína, Kuba a Venezuela, ktoré sú samy obviňované z porušovania ľudských práv. Diplomatka povedala, že rada je tiež "chronicky zaujatá voči Izraelu".Rada OSN pre ľudské práva má 47 členov a sídli v Ženeve.