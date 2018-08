Do rekonštrukcie škôl investuje Prievidza viac ako 1,3 milióna eur

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Marko Erd Foto: TASR/Marko Erd

Prievidza 10. augusta (TASR) - Aj tohtoročné letné prázdniny využila samospráva Prievidze na rekonštrukcie v školách a školských zariadeniach v jej zriaďovateľskej pôsobnosti. Vynaložené finančné prostriedky na tento účel predstavujú sumu vyššiu ako 1,3 milióna eur, informoval hovorca mesta Michal Ďureje.uviedol Ďureje.Najväčšia časť vynaložených financií do základných a materských škôl pochádza z rozpočtu mesta, časť finančných prostriedkov je zo štátneho rozpočtu a menšia suma aj z vlastných zdrojov škôl.ozrejmila primátorka Katarína Macháčková. Sú to veľakrát drobné zmeny ako výmena podlahových krytín či svietidiel, no určite sú podľa nej potrebné a dôležité.