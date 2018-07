Do rekonštrukcie škôl investuje TSK počas prázdnin takmer milión eur

Ilustračná snímka. Foto: TASR Daniel Veselský Foto: TASR Daniel Veselský

Trenčín 28. júla (TASR) – Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) počas letných prázdnin investuje do rekonštrukcie stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti viac ako milión eur. Ako informovala Lenka Kukučková z oddelenia komunikácie e medzinárodných vzťahov Úradu TSK prázdninové renovácie a rekonštrukcie sa týkajú 13 škôl v pôsobnosti kraja." uviedla Kukučková.Ako dodala, TSK v súlade so znižovaním energetickej náročnosti budov vo svojej správe investuje viac ako 300.000 eur do výmeny okien na Gymnáziu v Považskej Bystrici, na Strednej priemyselnej škole v Novom Meste nad Váhom, Strednej odbornej škole strojníckej v Považskej Bystrici a Strednej odbornej škole v Handlovej. Takmer stotisícovú investíciu si vyžiada rekonštrukcia suterénu jednej z budov Strednej odbornej školy v Púchove. V týchto priestoroch vzniknú nové strojárske dielne.Ďalších 70.000 eur si vyžiada nová spojovacia chodba SOŠ v Bánovciach nad Bebravou, odizolovanie budovy za 90.000 eur čaká Spojenú školu v Novákoch, 23.000 eur bude stáť rekonštrukcia parkoviska Strednej umeleckej školy v Trenčíne a 80.000 vyčlenil kraj na novú elektroinštaláciu na Gymnáziu Ľ. Štúra v Trenčíne. V Gymnáziu Dubnica nad Váhom pribudne nové odsávanie do kuchyne a v gymnáziu v Bánovciach nad Bebravou upravia vchod do učební.