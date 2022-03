Do repertoáru Činohry SND pribudla hra Bélu Pintéra Špina

28.3.2022 (Webnoviny.sk) - Béla Pintér patrí k výrazným osobnostiam súčasnej maďarskej kultúry, je nielen dramatikom, ale aj hercom a režisérom v divadle, ktoré v Budapešti založil a ktoré nesie aj jeho meno Béla Pintér a súbor. Dramatik Pintér je mimoriadne tvorivý, za 21 rokov napísal 24 hier, z ktorých 18 je stále v repertoári jeho súboru, navyše, permanentne vypredaných. Pintér má tiež originálny spôsob tvorby – na základe premyslenej témy, charakterov a vývoja jednotlivých postáv dopisuje pasáže a konkrétne dialógy počas skúšobného procesu aj v spolupráci s hereckým ansámblom.V hre Špina nás autor zavedie do maďarskej dediny: rozpad jedného manželstva sa stáva impulzom na mnoho nedorozumení, škriepok, nevraživosti, ale aj humornejších epizód. Manželia, majitelia pekárne, sa už roky neúspešne snažia mať vlastné dieťa. Rozruch v dedine spôsobí fakt, že sa rozhodnú adoptovať dve dospievajúce dievčatá z domova – agresívnu Róži, ktorú všetci prezývajú Špina, a Rómku Anitu. Akoby do dediny s touto zmenou prišlo zlo. Dedinčania nie sú tomuto skutku naklonení a v rôznych situáciách sa nielen tento moment odráža v živote celej komunity.Pintér je inšpiratívny autor, ktorý veľmi umne buduje charaktery, rozkrýva vzťahy, vrství rôzne témy, o ktorých je dôležité hovoriť, pochopiť ich aj zvnútorniť. A vážne veci vie zvláštnym, nie lacným spôsobom nadľahčiť, uviedol okrem iného na tlačovej besede režisér Ján Luterán. Nie je to čierno-biely príbeh, Pintér dáva divákovi možnosť postavy neodsudzovať ani neospravedlňovať ich konanie, jednoducho podnecuje zamýšľať sa nad ich motiváciou, konaním a príčinami.Je to dráma, rodinná tragédia, groteska – alebo balada, ktoré má Béla Pintér tak rád? Medzi marazmom nachádzame pravdu života, aj v humore, predovšetkým však v nadhľade. Lebo každého človeka k nenávisti vedie nejaký komplex, frustrácia, bolesť. Aj extrémizmus, túžba po pomste, neakceptovateľnosť inakosti sa odrážajú v príbehu hlboko intímnom, v hre spoločensky silnej, naliehavej a aktuálnej.Hra Špina strhne emocionalitou, autenticitou, v konečnom dôsledku však svojou ľudskosťou.Vďaka atmosfére, ktorú sugestívne dotvára hudba, prináša hra katarziu a veríme, že je aj terapeutická.Hru maďarského autora Bélu Pintéra preložila, ktorá mala premiéru 24. 3. 2022, naštudoval v SND režisér, na scéne a v kostýmoch; dramaturgiapohybová spolupráca; hudbaV úlohe manželov sa nám predstavia. Ich dve chovankyne stvárnia(ako hosť). V ďalších postavách uvidímeNajbližšie predstaveniaInformačný servis