Do reštartu sezóny NHL zostáva už len pár dní, Boston s kapitánom Chárom má jediný cieľ

Dva finálové neúspechy

Nechýba kvalita ani nasadenie

Miniturnaj najlepších štyroch

27.7.2020 (Webnoviny.sk) - Už iba pár dní delí fanúšikov od reštartu sezóny 2019/2020 v zámorskej hokejovej NHL. Na pokračovanie kanadsko-americkej profiligy od 1. augusta sa tešia nielen priaznivci, ale aj hráči. Inak to nie je ani v Bostone, kde majú rovnako ako v minulosti najvyššie ambície.Tím pod vedením slovenského kapitána Zdena Cháru by v tomto ročníku rád minimálne zopakoval finálovú účasť v bojoch o Stanleyho pohár.V základnej časti NHL bol Boston so ziskom 100 bodov lídrom hodnotenia Východnej konferencie aj celej súťaže. Rozlet Bruins stopla pandémia koronavírusu, ktorá boje v profilige zastavila na viac ako štyri mesiace."Náš cieľ sa nijako nezmenil, v tejto sezóne máme ešte nedokončenú prácu. Chceme sa stať víťazmi Stanley Cupu," poznamenal kouč mužstva Bruce Cassidy podľa oficiálneho webu súťaže.Spomenutý Stanleyho pohár získali hokejisti Bostonu zatiaľ naposledy v jari 2011, odvtedy dvakrát neuspeli v záverečnej sérii o túto trofej. Stalo sa tak aj vlani proti St. Louis Blues Bruins sa na návrat do súťažného diania svedomito pripravujú. "Z tréningového kempu mám dobrý pocit. Je tam potrebná kvalita aj nasadenie. Všetci to berieme veľmi vážne," prezradil Zdeno Chára .Trenčiansky rodák má už 43 rokov, no stále je lídrom kabíny - na ľade aj mimo neho. "Naši tréneri v tejto fáze sezóny dobre vedia, čo potrebujeme. Odvádzajú skvelú prácu a snažia sa robiť najlepšie rozhodnutia," pokračoval Chára niekoľko dní pred reštartom sezóny.Kouč Cassidy sa mieni v menej tradičnom vyvrcholení play-off spoliehať okrem Cháru aj na brankára Tuukku Raska , obrancu Toreyho Kruga či útočníkov Patricea Bergerona "Títo hráči zažili viac ako ostatní chlapci z tímu. A dobre vedia, o čo sa tu hrá a aká je to ťažká cesta. Na vlastnej koži zažili, čo znamená obetovať sa pre Stanley Cup. Takže je dobré, že ich ostatní počúvajú," uviedol Cassidy pre NHL.com.Hokejisti Bostonu ešte nezačnú počas najbližšieho víkendu hrať v Toronte zápasy play-off. Spolu s ďalšími 7 tímami totiž na základe umiestnenia na čele tabuliek konferencií postúpili priamo do osemfinále.Boston však spolu s Washingtonom, Tampou Bay a Philadelphiou odohrá miniturnaj najlepších štyroch tímov Východnej konferencie o nasadenie do play-off.Bruins začnú proti Philadelphii Flyers v nedeľu 2. augusta. Ašpirant na Stanleyho pohár sa musí pripraviť na dlhé odlúčenie od rodín, ktoré bude trvať minimálne 5-6 týždňov."Nikto nechce byť tak dlho preč. Občas to bude skľučujúce, budeme sa cítiť osamelí, ale je to súčasť našej práce. Niekedy treba prekonať určitú nepriazeň, aby sme sa na konci mohli tešiť možno z najväčšej odmeny," uviedol jeden z lídrov Bruins útočník Brad Marchand, cituje ho klubový portál Bostonu.